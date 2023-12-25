https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917830943.html

Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов

Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов - РИА Новости, 25.12.2023

Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов

Доля продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может приблизиться к ста процентам впервые с марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T04:14

2023-12-25T04:14

2023-12-25T07:07

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Доля продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может приблизиться к ста процентам впервые с марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Президент 11 октября подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. В декабре президент заявил, что меры по продаже валютной выручки носят временный характер и всё нормализуется. "Мы не ожидаем этого, нет", — ответила она на вопрос о том, будет ли резкое изменение ситуации на валютном рынке после завершения действия этого указа. Экспортеры, действительно, увеличили продажи валюты: по итогам ноября чистые продажи могут приблизиться даже к ста процентам выручки. Однако, по мнению Набиуллиной, определяющими фундаментальными факторами, влияющими на курс, являются состояние платежного баланса, экспорт, рублевый спрос на импорт. "Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", — добавила глава ЦБ. Она также вновь выразила мнение, что указ должен быть временным, поскольку компании учатся обходить ограничения."Плюс к этому — такие ограничения затрудняют международные расчеты, и, прежде всего, по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее. Поэтому мы считаем, что (указ — Прим. ред.) должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время", — заключила Набиуллина.

https://ria.ru/20231224/tsentrobank-1917751751.html

https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916078933.html

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Максим Горбачев

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)