https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917830943.html
Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов
Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов - РИА Новости, 25.12.2023
Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов
Доля продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может приблизиться к ста процентам впервые с марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T04:14
2023-12-25T04:14
2023-12-25T07:07
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Доля продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может приблизиться к ста процентам впервые с марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Президент 11 октября подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. В декабре президент заявил, что меры по продаже валютной выручки носят временный характер и всё нормализуется. "Мы не ожидаем этого, нет", — ответила она на вопрос о том, будет ли резкое изменение ситуации на валютном рынке после завершения действия этого указа. Экспортеры, действительно, увеличили продажи валюты: по итогам ноября чистые продажи могут приблизиться даже к ста процентам выручки. Однако, по мнению Набиуллиной, определяющими фундаментальными факторами, влияющими на курс, являются состояние платежного баланса, экспорт, рублевый спрос на импорт. "Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", — добавила глава ЦБ. Она также вновь выразила мнение, что указ должен быть временным, поскольку компании учатся обходить ограничения."Плюс к этому — такие ограничения затрудняют международные расчеты, и, прежде всего, по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее. Поэтому мы считаем, что (указ — Прим. ред.) должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время", — заключила Набиуллина.
https://ria.ru/20231224/tsentrobank-1917751751.html
https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916078933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов
Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортерами в ноябре до 100%
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Доля продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может приблизиться к ста процентам впервые с марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью
РБК.
Президент 11 октября подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг
планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. В декабре президент заявил, что меры по продаже валютной выручки носят временный характер и всё нормализуется.
"Мы не ожидаем этого, нет", — ответила она на вопрос о том, будет ли резкое изменение ситуации на валютном рынке после завершения действия этого указа.
Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки
Экспортеры, действительно, увеличили продажи валюты: по итогам ноября чистые продажи могут приблизиться даже к ста процентам выручки. Однако, по мнению Набиуллиной, определяющими фундаментальными факторами, влияющими на курс, являются состояние платежного баланса, экспорт, рублевый спрос на импорт.
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"Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", — добавила глава ЦБ.
Она также вновь выразила мнение, что указ должен быть временным, поскольку компании учатся обходить ограничения.
"Плюс к этому — такие ограничения затрудняют международные расчеты, и, прежде всего, по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее. Поэтому мы считаем, что (указ — Прим. ред.) должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время", — заключила Набиуллина.
Экономика стала менее зависима от нефтегаза, заявила Набиуллина