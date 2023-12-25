https://ria.ru/20231225/moskva-1917929151.html

Составлен рейтинг лучших новогодних представлений Москвы

Составлен рейтинг лучших новогодних представлений Москвы - РИА Новости, 25.12.2023

Составлен рейтинг лучших новогодних представлений Москвы

Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование, и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом праздничном сезоне... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:38

2023-12-25T13:38

2023-12-25T13:38

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миа "россия сегодня"

социальный навигатор

наталья тюрина

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование, и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом праздничном сезоне 2023/2024.В рейтинг вошли 50 детских новогодних представлений, организованных на разных площадках Москвы. В топ лучших попали 12 программ, которые набрали от 10 баллов. Несмотря на то, что новогодних детских программ гораздо больше, в рейтинг вошли лишь те, которые проходят с 23 декабря до 8 января, и за этот период запланировано минимум четыре дня показов. Максимальное количество баллов набрали два представления (12 баллов), второе место (11 баллов) было отдано пяти представлениям, третье место взяли еще пять шоу-программ (10 баллов)."Исследование проводилось на основе методики, разработанной экспертами "Социального навигатора". Так, новогодние представления оценивались по восьми критериям: тематическое название, описание и оригинальность сюжета (программы), наличие иллюстраций/видео, наличие подарка и описания его состава, возрастная категория, а также длительность программы и ее соответствие возрастной группе", - рассказала начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.По оценкам экспертов, первое место разделили: программа "Научный Новый год 2024" (Sciencely), которая проходит на нескольких площадках Москвы, и квест "Елка Победы. Звезда Героя", который проходит в Музее Победы.На втором месте оказались: шоу "Самый Новый год, не так ли?" ("Киноелка на Мосфильме"), шоу "Чебурашка.Ушастые елки" (КЗ "Москва"), сказка "Тайна старого зеркала" (Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя), программа "Новогоднее приключение в усадьбе" (Музей военной формы), шоу "Дядя Степа. "Говорят: под Новый год…"" (МТС Live Холл).На третье место попали: кремлевская елка "Тридевятый Новый год", спектакль "Тёпа. Волшебные приключения" (театр "Золотое кольцо"), шоу "Научная елка WOW! HOW? Путешествие на сеРверный полюс" (КЦ ЗИЛ), новогодний квест "Миссия "Феникс"" и ледовое шоу "Вечера на хуторе" (ДС "Мегаспорт"). Оценка новогодних представлений проводилась на основе информации, размещенной на сайтах организаторов, площадках проведения шоу, а также в других открытых источниках.В этом году так же, как и в предыдущие годы, дополнительный балл за тематическое название представления доверили отдать специальной группе юных экспертов. Дети в возрасте от 4 до 13 лет выбрали "самое новогоднее и оригинальное" название шоу. По их мнению, лидирует две программы – шоу "Чебурашка. Ушастые елки" и сказка "Тайна старого зеркала"."По словам экспертов, в этом году количество детских новогодних представлений значительно выросло. Можно сказать, что оно практически вернулось на допандемийный уровень. Елки стали разнообразнее, тематика их стала интереснее. Помимо классических сказочных сюжетов, появились отсылки к популярным темам, которые вновь стали модны в этом году, например, Чебурашка. В новом сезоне большинство елок по формату разделилось на показы представлений (шоу, спектакли) и активные новогодние программы, в которых непосредственное участие принимают сами дети: квесты, лаборатории, игры", - отметила Наталья Тюрина.Также в этом году продолжилось сокращение числа новогодних подарков. Но осталась часть "елок", которые чаще всего имеют многолетнюю историю и продолжают поддерживать традицию, что новогоднее представление должно быть с подарком для ребенка, причем, с тематикой представления (например, научные наборы, кинокамера с сюрпризами и конфетами, светящаяся палочка и т.д.) Но вместе с тем очень мало организаторов, которые подробно описывают состав подарка. Все так же, как и в предыдущие годы, много описаний из разряда: сладкий, кондитерский, набор конфет, научный и т.д.Но между тем, "сладкие" подарки остаются в числе самых популярных, за ними по популярности – научные наборы, книги, игрушки и т.д. И по-прежнему, только очень малая часть организаторов включает подарок в стоимость билета, чаще подарок предлагается по дополнительно оплачиваемым талонам.При составлении рейтинга учитывалось восемь критериев, в числе которых, помимо наличия подарка и его описания, были: оригинальность программы(оценивалась необычность, оригинальность сюжета самой программы), возрастная категория (указан ли рекомендуемый возраст зрителей), длительность программы и соответствие возрастной группе (указана ли длительность представления и насколько она соответствует заявленному возрасту зрителей), тематическое название (балл давался, если название понятное, без повторов, в нем присутствует новогодняя тематика) и т.д.

https://ria.ru/20231220/soglashenie-1916927421.html

https://ria.ru/20231215/podkast-1916130276.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, миа "россия сегодня", социальный навигатор, наталья тюрина