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В Омске задержали главаря телефонных аферистов - РИА Новости, 25.12.2023
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16:39 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/moshenniki-1917986226.html
В Омске задержали главаря телефонных аферистов
В Омске задержали главаря телефонных аферистов - РИА Новости, 25.12.2023
В Омске задержали главаря телефонных аферистов
Якутские полицейские задержали в городе Омск главаря телефонных аферистов, вынудивших жительницу республики продать свою квартиру, набрать кредитов на 8,5... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:39
2023-12-25T16:39
происшествия
россия
омск
омская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЯКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Якутские полицейские задержали в городе Омск главаря телефонных аферистов, вынудивших жительницу республики продать свою квартиру, набрать кредитов на 8,5 миллиона рублей и перечислить им все деньги, сообщает пресс-центр МВД России. Как отметили в МВД России, с 2022 года, став предводителем ОПГ, ранее судимый житель Омской области находил подставных лиц, готовых за небольшую плату оформить на свое имя банковскую карту и передать ее для дальнейшего использования. Его сообщники активировали карты и привязывали их к оформленным на третьих лиц абонентским номерам. Это позволяло фигуранту дела анонимно обналичивать похищенные телефонными аферистами деньги. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, криминальную схему они разыграли и в отношении жительницы Якутска. Через мессенджер ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Под предлогом, что неизвестные пытаются оформить на ее имя заем, мошенница убедила потерпевшую взять в различных банках несколько кредитов на общую сумму более 8,5 миллиона рублей. "Кроме того, женщину склонили к продаже ее квартиры. Все полученные деньги она направила на указанные злоумышленниками счета", - рассказала Волк. В течение нескольких дней оперативники восстановили цепочку сделанных на различные банковские карты переводов и вышли на след организатора схемы обналичивания похищенного. При поддержке сотрудников Росгвардии полицейскими он был задержан в Омске и доставлен в Якутск. В качестве свидетелей допрошены 14 жителей Омской области, которые предоставили аферистам свои банковские карты. "Следователем следственного управления межмуниципального управления МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников организованной группы и эпизодов противоправной деятельности", - добавила Волк.
https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917612058.html
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происшествия, россия, омск, омская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Омск, Омская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Омске задержали главаря телефонных аферистов

В Омске задержали главаря телефонных аферистов, вынудивших женщину взять кредиты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Якутские полицейские задержали в городе Омск главаря телефонных аферистов, вынудивших жительницу республики продать свою квартиру, набрать кредитов на 8,5 миллиона рублей и перечислить им все деньги, сообщает пресс-центр МВД России.
Как отметили в МВД России, с 2022 года, став предводителем ОПГ, ранее судимый житель Омской области находил подставных лиц, готовых за небольшую плату оформить на свое имя банковскую карту и передать ее для дальнейшего использования. Его сообщники активировали карты и привязывали их к оформленным на третьих лиц абонентским номерам. Это позволяло фигуранту дела анонимно обналичивать похищенные телефонными аферистами деньги.
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По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, криминальную схему они разыграли и в отношении жительницы Якутска. Через мессенджер ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Под предлогом, что неизвестные пытаются оформить на ее имя заем, мошенница убедила потерпевшую взять в различных банках несколько кредитов на общую сумму более 8,5 миллиона рублей. "Кроме того, женщину склонили к продаже ее квартиры. Все полученные деньги она направила на указанные злоумышленниками счета", - рассказала Волк.
В течение нескольких дней оперативники восстановили цепочку сделанных на различные банковские карты переводов и вышли на след организатора схемы обналичивания похищенного. При поддержке сотрудников Росгвардии полицейскими он был задержан в Омске и доставлен в Якутск. В качестве свидетелей допрошены 14 жителей Омской области, которые предоставили аферистам свои банковские карты.
"Следователем следственного управления межмуниципального управления МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников организованной группы и эпизодов противоправной деятельности", - добавила Волк.
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