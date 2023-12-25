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В оппозиции заявили, что власти превратили Молдавию в страну-попрошайку - РИА Новости, 25.12.2023
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16:04 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917969471.html
В оппозиции заявили, что власти превратили Молдавию в страну-попрошайку
В оппозиции заявили, что власти превратили Молдавию в страну-попрошайку - РИА Новости, 25.12.2023
В оппозиции заявили, что власти превратили Молдавию в страну-попрошайку
Власти Молдавии уничтожают ее экономику и превращают республику в страну-попрошайку, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в эфире телеканала... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:04
2023-12-25T16:04
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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии уничтожают ее экономику и превращают республику в страну-попрошайку, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в эфире телеканала TVC 21."На сегодняшний день наша страна превратилась в попрошайку, можно даже сказать, что страну превратили в попрошайку. Потому что нынешняя власть думает только о собственной шерсти и им наплевать, что происходит в Молдавии. Нынешняя власть закрывает производство, нет производства - значит, нет налогов, нет экономического роста, а наши правители только просят и просят (помощи у Запада - ред.)", - заявил Лунгу. По его словам, решение ЕС о запуске переговоров о будущем членстве Молдавии в Евросоюзе так и не привело к тому, что Кишинев в сфере экономики ориентируется на европейские стандарты. "Когда министра экономики Сергея Гайбу спрашивают, почему он закрывает заводы и что мы будем делать без продукции, он отвечает, что все нужное мы будем привозить. Наша страна отходит от экспорта к импорту, и это влияет на всех", - пояснил политик. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20231225/evrointegratsiya-1917925603.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
В оппозиции заявили, что власти превратили Молдавию в страну-попрошайку

Лидер партии "Шанс" заявил, что власти уничтожают экономику Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии уничтожают ее экономику и превращают республику в страну-попрошайку, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в эфире телеканала TVC 21.
"На сегодняшний день наша страна превратилась в попрошайку, можно даже сказать, что страну превратили в попрошайку. Потому что нынешняя власть думает только о собственной шерсти и им наплевать, что происходит в Молдавии. Нынешняя власть закрывает производство, нет производства - значит, нет налогов, нет экономического роста, а наши правители только просят и просят (помощи у Запада - ред.)", - заявил Лунгу.
По его словам, решение ЕС о запуске переговоров о будущем членстве Молдавии в Евросоюзе так и не привело к тому, что Кишинев в сфере экономики ориентируется на европейские стандарты.
"Когда министра экономики Сергея Гайбу спрашивают, почему он закрывает заводы и что мы будем делать без продукции, он отвечает, что все нужное мы будем привозить. Наша страна отходит от экспорта к импорту, и это влияет на всех", - пояснил политик.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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