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"С нотками шизофрении". Экс-замглавы МИД высказался о молдавских политиках - РИА Новости, 25.12.2023
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11:57 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917897087.html
"С нотками шизофрении". Экс-замглавы МИД высказался о молдавских политиках
"С нотками шизофрении". Экс-замглавы МИД высказался о молдавских политиках - РИА Новости, 25.12.2023
"С нотками шизофрении". Экс-замглавы МИД высказался о молдавских политиках
Политики в Молдавии держатся у власти за счет антироссийской риторики и пытаются найти любую форму выступления против Москвы, в том числе в виде выхода из СНГ,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:57
2023-12-25T11:57
молдавия
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Политики в Молдавии держатся у власти за счет антироссийской риторики и пытаются найти любую форму выступления против Москвы, в том числе в виде выхода из СНГ, заявил политический аналитик, бывший замминистра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп в интервью порталу Noi.md. Ранее председатель парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что Молдавия окончательно выйдет из СНГ до конца 2024 года. "Заявление по поводу якобы окончательного выхода Молдавии из СНГ до конца 2024 года не носит серьезного характера и вписывается в традиционную для нынешних властей антироссийскую риторику. Политики держатся у власти в том числе на антироссийской риторике, на русофобии с элементами шизофрении, поэтому они просто пытаются найти любую форму для новых истеричных заявлений антироссийского характера", - заявил Осталеп. По его словам, члены правящей партии "Действие и солидарность" действительно могут проголосовать за выход из СНГ, поскольку у них есть парламентское большинство. Но Молдавия до сих пор тесно связана с Россией и другими государствами СНГ в вопросах экономики. Поэтому властям страны придется думать о том, как выстраивать долгосрочные отношения с Москвой исходя из интересов страны. "Большинство денежных переводов поступает из России, есть очень много деталей, касающихся газа, Приднестровья, энергетики; никто не собирается в принципе отворачиваться от российского рынка. Мы же все понимаем, что все это временные трудности, созданные своими руками, Молдавия просто сама себе зачем-то отрезала возможность зарабатывать какие-то деньги", – отметил аналитик. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В этом году было денонсировано 35 соглашений с СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917767221.html
https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916089856.html
https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html
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молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
"С нотками шизофрении". Экс-замглавы МИД высказался о молдавских политиках

Экс-замглавы МИД Осталеп: политики в Молдавии держатся у власти на русофобии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Политики в Молдавии держатся у власти за счет антироссийской риторики и пытаются найти любую форму выступления против Москвы, в том числе в виде выхода из СНГ, заявил политический аналитик, бывший замминистра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп в интервью порталу Noi.md.
Ранее председатель парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что Молдавия окончательно выйдет из СНГ до конца 2024 года.
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"Заявление по поводу якобы окончательного выхода Молдавии из СНГ до конца 2024 года не носит серьезного характера и вписывается в традиционную для нынешних властей антироссийскую риторику. Политики держатся у власти в том числе на антироссийской риторике, на русофобии с элементами шизофрении, поэтому они просто пытаются найти любую форму для новых истеричных заявлений антироссийского характера", - заявил Осталеп.
По его словам, члены правящей партии "Действие и солидарность" действительно могут проголосовать за выход из СНГ, поскольку у них есть парламентское большинство. Но Молдавия до сих пор тесно связана с Россией и другими государствами СНГ в вопросах экономики. Поэтому властям страны придется думать о том, как выстраивать долгосрочные отношения с Москвой исходя из интересов страны.
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"Большинство денежных переводов поступает из России, есть очень много деталей, касающихся газа, Приднестровья, энергетики; никто не собирается в принципе отворачиваться от российского рынка. Мы же все понимаем, что все это временные трудности, созданные своими руками, Молдавия просто сама себе зачем-то отрезала возможность зарабатывать какие-то деньги", – отметил аналитик.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В этом году было денонсировано 35 соглашений с СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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