https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917823147.html

Эксперт рассказал, как Санду безразлично мнение жителей Гагаузии и ПМР

Эксперт рассказал, как Санду безразлично мнение жителей Гагаузии и ПМР - РИА Новости, 25.12.2023

Эксперт рассказал, как Санду безразлично мнение жителей Гагаузии и ПМР

Президент Молдавии Майя Санду, инициируя референдум о вступлении республики в ЕС, не рассчитывает на жителей Гагаузской автономии и непризнанной Приднестровской РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T01:09

2023-12-25T01:09

2023-12-25T01:09

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, инициируя референдум о вступлении республики в ЕС, не рассчитывает на жителей Гагаузской автономии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), поскольку ей безразлично их мнение, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Ранее в воскресенье в пресс-службе администрации президента Молдавии заявили, что Санду намерена баллотироваться на второй срок и призвала парламент организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский Союз. "Санду ни на что не рассчитывает в Гагаузии и Приднестровье. Ей, грубо говоря, наплевать и на приднестровцев, и на гагаузов. Судя по ее действиям, приднестровцы для нее не граждане, а Приднестровье - это не молдавская земля, потому фактически с 2020 года, когда она стала президентом, переговорный процесс остановился, международный формат переговоров "5+2" прерван - Украина из него вышла, а Молдова заморозила этот процесс", - сказал Кориненко. По его мнению, пренебрежение Санду выказывает и в отношении жителей Гагаузской автономии Молдавии. "Президент нарушает закон и не назначает главу Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства, как того требует закон. И это показывает ее отношение к гагаузам и к тому, за кого и за что они голосуют. У Санду есть правильные молдаване, "хорошие люди" (так в Молдавии называют сторонников и членов правящей партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой считают Санду - ред.), которые ее поддерживают", - подчеркнул Кориненко. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей властей республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2006 году в Приднестровье был проведен референдум, 97,1% участников которого высказались за "независимость с последующей интеграцией в состав Российской Федерации". В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.

https://ria.ru/20231215/moldaviya-1915972063.html

https://ria.ru/20231222/deystviya-1917590073.html

https://radiosputnik.ru/20231223/gagauziya-1917706568.html

https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, обсе