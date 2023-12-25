https://ria.ru/20231225/moldavia-1918052831.html

В Гагаузии назвали референдум о вступлении Молдавии в ЕС пиаром Санду

В Гагаузии назвали референдум о вступлении Молдавии в ЕС пиаром Санду - РИА Новости, 25.12.2023

В Гагаузии назвали референдум о вступлении Молдавии в ЕС пиаром Санду

Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров заявил, что инициируемый президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС является очередной рекламной... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:43

2023-12-25T21:43

2023-12-25T21:43

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров заявил, что инициируемый президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении в ЕС является очередной рекламной кампанией главы молдавского государства, который будет оплачиваться из карманов простых жителей республики. В воскресенье в администрации главы государства заявили, что Санду намерена баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. "На какие деньги будет референдум? У нас в 2024 году будет дыра в бюджете на 16 миллиардов леев (912 миллионов долларов – ред.). За очередную рекламную акцию Санду опять будут платить простые люди?" - написал Петров в своем Telegram-канале. По его словам, Санду всегда предлагает идеи без какой-либо конкретики или планов действий. "Европейский саммит в Бульбоаке (населенный пункт в 40 километрах от Кишинева – ред.) закончился пустыми обещаниями Макрона. На него налогоплательщики потратили 13 миллионов леев (741 тысячу долларов). На организацию собрания Санду "Европейская Молдова" было потрачено 4,7 миллиона леев (268 тысяч долларов). Ничего не изменилось. Никаких результатов её инициативы не приносят. Это надо было понять в 2016 году, когда она в первый раз шла на президентские выборы", - подчеркнул замглавы Гагаузии. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231217/moldavia-1916354692.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евросоюз