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ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 25.12.2023 (обновлено: 16:05 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/mo-1917956076.html
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.12.2023
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:20
2023-12-25T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
клещеевка
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две БМП, сообщили в Минобороны РФ. &quot;На Донецком направлении подразделения &quot;Южной&quot; группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики&quot;, - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Клещеевка
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении

МО: ВС РФ отразили атаку на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 200 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
«

"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 декабря, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКлещеевка
 
 
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