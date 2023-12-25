https://ria.ru/20231225/mo-1917956076.html
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.12.2023
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:20
2023-12-25T15:20
2023-12-25T16:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
клещеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две БМП, сообщили в Минобороны РФ. "На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
россия
украина
донецкая народная республика
клещеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_02284232341d533d322f182bddb3e067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Клещеевка
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении
МО: ВС РФ отразили атаку на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 200 военных