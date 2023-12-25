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ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.12.2023

ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:20

2023-12-25T15:20

2023-12-25T16:05

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ, потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две БМП, сообщили в Минобороны РФ. "На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

россия

украина

донецкая народная республика

клещеевка

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