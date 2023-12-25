https://ria.ru/20231225/migratsiya-1917983592.html
Предприятия МВД привлекут к оказанию госуслуг в сфере миграции
Предприятия МВД привлекут к оказанию госуслуг в сфере миграции - РИА Новости, 25.12.2023
Предприятия МВД привлекут к оказанию госуслуг в сфере миграции
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T16:34
2023-12-25T16:34
2023-12-25T16:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных услуг в сфере миграции, с поправками, которые позволяют проходить дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, федеральное государственное унитарное предприятие "Паспортно-визовый сервис" МВД России привлекается к предоставлению госуслуг в сфере миграции, в том числе по приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены ВНЖ, разрешительных документов для трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, загранпаспорта гражданина РФ, а также содействует в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации. По закону желающие въехать в Россию смогут пройти дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством. Также полномочиями в сфере миграции наделен и "Многофункциональный миграционный центр города Москвы" для оказания государственных услуг в столице. Закон наделяет МВД России полномочием по утверждению перечня отдельных субъектов России, на территории которых к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий по предоставлению госуслуг будет привлечено подведомственное предприятие.
https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Предприятия МВД привлекут к оказанию госуслуг в сфере миграции
Путин подписал закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам в сфере миграции
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных услуг в сфере миграции, с поправками, которые позволяют проходить дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, федеральное государственное унитарное предприятие "Паспортно-визовый сервис" МВД России привлекается к предоставлению госуслуг в сфере миграции, в том числе по приему заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены ВНЖ, разрешительных документов для трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, загранпаспорта гражданина РФ, а также содействует в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
По закону желающие въехать в Россию смогут пройти дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством.
Также полномочиями в сфере миграции наделен и "Многофункциональный миграционный центр города Москвы" для оказания государственных услуг в столице.
Закон наделяет МВД России полномочием по утверждению перечня отдельных субъектов России, на территории которых к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий по предоставлению госуслуг будет привлечено подведомственное предприятие.
На незаконную миграцию объявлена охота