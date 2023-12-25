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Правительство выделит 7,5 миллиарда рублей на зарплаты медработникам - РИА Новости, 25.12.2023
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10:28 25.12.2023 (обновлено: 10:43 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/medpersonal-1917863152.html
Правительство выделит 7,5 миллиарда рублей на зарплаты медработникам
Правительство выделит 7,5 миллиарда рублей на зарплаты медработникам - РИА Новости, 25.12.2023
Правительство выделит 7,5 миллиарда рублей на зарплаты медработникам
Правительство РФ выделит 7,5 миллиарда рублей на софинансирование зарплат врачам, медсестрам, акушерам, которым предстоит вновь выйти на работу, сообщил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:28
2023-12-25T10:43
общество
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
антон силуанов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит 7,5 миллиарда рублей на софинансирование зарплат врачам, медсестрам, акушерам, которым предстоит вновь выйти на работу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он отдельно остановился на вопросах обеспечения своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медперсонала - медсестер, фельдшеров, акушеров, фармацевтов."Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", - заявил Мишустин.Он подчеркнул, что необходимо как можно оперативнее перечислить эти средства, чтобы сотрудники получали положенные выплаты в полном объеме и в срок. Глава кабмина попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра финансов Антона Силуанова держать этот вопрос под личным контролем.
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общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, антон силуанов
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Антон Силуанов
Правительство выделит 7,5 миллиарда рублей на зарплаты медработникам

Мишустин: правительство выделит 7,5 млрд рублей на зарплаты медперсоналу

© iStock.com / Morsa ImagesВрачи проводят МРТ пациентке
Врачи проводят МРТ пациентке - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / Morsa Images
Врачи проводят МРТ пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит 7,5 миллиарда рублей на софинансирование зарплат врачам, медсестрам, акушерам, которым предстоит вновь выйти на работу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он отдельно остановился на вопросах обеспечения своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медперсонала - медсестер, фельдшеров, акушеров, фармацевтов.
«
"Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", - заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что необходимо как можно оперативнее перечислить эти средства, чтобы сотрудники получали положенные выплаты в полном объеме и в срок. Глава кабмина попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра финансов Антона Силуанова держать этот вопрос под личным контролем.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинТатьяна ГоликоваАнтон Силуанов
 
 
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