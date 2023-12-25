Рейтинг@Mail.ru
Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/mechty-1917961925.html
Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья
Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья - РИА Новости, 25.12.2023
Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья
Новогодние желания трех мальчиков из Богородского округа, из Ивантеевки и Балашихи исполнит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках всероссийской акции... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:34
2023-12-25T15:34
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917961281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad932e72c1c200d4d6c9c3a992db8d02.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодние желания трех мальчиков из Богородского округа, из Ивантеевки и Балашихи исполнит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Губернатор региона принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" в рамках заседания высшего совета Московской области. С новогодней красавицы Андрей Воробьев снял три шара, на которых свои самые заветные мечты написали Саша из Богородского округа, Матвей из Ивантеевки и Дима из Балашихи", - отметили в пресс-службе. В рамках акции одиннадцатилетний Саша сможет полетать на вертолете, четырнадцатилетний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетий Матвей попробует себя в роли танкиста. "Каждый год мы наряжаем елку желаний. И главная задача, чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231225/velosiped-1917911647.html
https://ria.ru/20231225/elka_zhelaniy-1917876702.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917961281_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd88ca17bbd1e6f5e5b7d6a0c7499376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья

Губернатор Воробьев исполнит желания трех мальчиков из Подмосковья

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев возле "Елки желаний"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возле Елки желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возле "Елки желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодние желания трех мальчиков из Богородского округа, из Ивантеевки и Балашихи исполнит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Губернатор региона принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" в рамках заседания высшего совета Московской области. С новогодней красавицы Андрей Воробьев снял три шара, на которых свои самые заветные мечты написали Саша из Богородского округа, Матвей из Ивантеевки и Дима из Балашихи", - отметили в пресс-службе.
Владимир Колокольцев в рамках акции Елка желаний исполнил новогоднюю мечту Арины Новиковой из Саранска
Глава МВД исполнил новогоднюю мечту 15-летней жительницы Саранска
Вчера, 12:47
В рамках акции одиннадцатилетний Саша сможет полетать на вертолете, четырнадцатилетний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетий Матвей попробует себя в роли танкиста.
"Каждый год мы наряжаем елку желаний. И главная задача, чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Посетители во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени
Вчера, 11:09
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала