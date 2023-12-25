https://ria.ru/20231225/mechty-1917961925.html

Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья

Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья - РИА Новости, 25.12.2023

Воробьев исполнит новогодние мечты трех мальчиков из Подмосковья

Новогодние желания трех мальчиков из Богородского округа, из Ивантеевки и Балашихи исполнит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках всероссийской акции... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:34

2023-12-25T15:34

2023-12-25T15:34

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодние желания трех мальчиков из Богородского округа, из Ивантеевки и Балашихи исполнит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Губернатор региона принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" в рамках заседания высшего совета Московской области. С новогодней красавицы Андрей Воробьев снял три шара, на которых свои самые заветные мечты написали Саша из Богородского округа, Матвей из Ивантеевки и Дима из Балашихи", - отметили в пресс-службе. В рамках акции одиннадцатилетний Саша сможет полетать на вертолете, четырнадцатилетний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетий Матвей попробует себя в роли танкиста. "Каждый год мы наряжаем елку желаний. И главная задача, чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231225/velosiped-1917911647.html

https://ria.ru/20231225/elka_zhelaniy-1917876702.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев