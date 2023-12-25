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Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск

Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск - РИА Новости, 25.12.2023

Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск

Освобождение города Марьинка в ДНР ослабляет оборону ВСУ и дает ВС РФ дополнительные возможности по дальнейшим действиям, доложил президенту РФ Владимиру Путину РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:11

2023-12-25T18:11

2023-12-25T18:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Освобождение города Марьинка в ДНР ослабляет оборону ВСУ и дает ВС РФ дополнительные возможности по дальнейшим действиям, доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу."Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям", - сказал глава военного ведомства.По его словам, за девять лет ВСУ в Марьинке создали мощнейший укрепрайон, соединенный подземными ходами, практически на каждой улице было укрепленное сооружение.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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