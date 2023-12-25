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Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 25.12.2023 (обновлено: 18:33 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/marinka-1918014320.html
Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск
Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск - РИА Новости, 25.12.2023
Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск
Освобождение города Марьинка в ДНР ослабляет оборону ВСУ и дает ВС РФ дополнительные возможности по дальнейшим действиям, доложил президенту РФ Владимиру Путину РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:11
2023-12-25T18:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Освобождение города Марьинка в ДНР ослабляет оборону ВСУ и дает ВС РФ дополнительные возможности по дальнейшим действиям, доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу."Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям", - сказал глава военного ведомства.По его словам, за девять лет ВСУ в Марьинке создали мощнейший укрепрайон, соединенный подземными ходами, практически на каждой улице было укрепленное сооружение.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск

Шойгу заявил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону украинских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Освобождение города Марьинка в ДНР ослабляет оборону ВСУ и дает ВС РФ дополнительные возможности по дальнейшим действиям, доложил президенту РФ Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
"Освобождение данного населенного пункта, естественно, снижает возможности Вооруженных сил Украины по обороне и дает нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям", - сказал глава военного ведомства.
По его словам, за девять лет ВСУ в Марьинке создали мощнейший укрепрайон, соединенный подземными ходами, практически на каждой улице было укрепленное сооружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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