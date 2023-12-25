https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918045084.html

ЕАЭС справился с попытками конкурентов разобщить союз, заявил Лукашенко

ЕАЭС справился с попытками конкурентов разобщить союз, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.12.2023

ЕАЭС справился с попытками конкурентов разобщить союз, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что геополитические конкуренты хотели разобщить ЕАЭС, но страны-участницы союза успешно справились с этим... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:36

2023-12-25T20:36

2023-12-25T20:37

экономика

белоруссия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что геополитические конкуренты хотели разобщить ЕАЭС, но страны-участницы союза успешно справились с этим вызовом. "Такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях, когда наши геополитические конкуренты открыто вознамерились нас разъединить, разорвать, разобщить. Но мы сообща справились с этим вызовом и поступательно двигаемся вперед", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС и перечисляя положительные достижения евразийской интеграции. "В будущем году мы отметим десятилетие (подписания договора о ЕАЭС - ред.). Нам представлен обширный и обстоятельный доклад об итогах работы союза за истекший период. Считаю главным достижением стабильно функционирующие общий внутренний рынок и единое таможенное пространство. Со всеми недостатками", - сказал Лукашенко. Он отметил, что товарооборот союза с внешними партнерами за последние семь лет вырос более чем на 340 миллиардов долларов, объёмы торговли внутри союза удвоились, сохраняется высокий уровень самообеспеченности союза сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия. "Много говорилось, что мы не сможем жить самостоятельно. Вот - ключевыми видами товаров мы обеспечены полностью", - констатировал белорусский президент. Лукашенко напомнил, что в самом начале функционирования у ЕАЭС было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, которое в 2015 году сложилось в размере почти 13 миллиардов долларов. "Сейчас благодаря слаженной работе в рамках союза устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию... Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, в Беларуси составляет почти 100 процентов. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, курином яйце и в других продуктах", - сказал президент.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

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экономика, белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз