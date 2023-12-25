https://ria.ru/20231225/krym-1917842533.html

В Крыму составили портрет туриста

В Крыму составили портрет туриста - РИА Новости, 25.12.2023

В Крыму составили портрет туриста

В Крыму по результатам анонимного опроса составлен портрет туриста, посетившего полуостров в уходящем году, сообщает пресс-служба министерства курортов и... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:09

2023-12-25T11:09

2023-12-25T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. В Крыму по результатам анонимного опроса составлен портрет туриста, посетившего полуостров в уходящем году, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. Опрос проводился в период высокого туристского сезона. "Среди гостей полуострова было проведено анкетирование более 4,3 тысячи человек. Анонимный опрос проходил в онлайн и офлайн формате. По результатам опроса был составлен "Портрет крымского туриста 2023 года", - говорится в сообщении. В частности, 31 процент опрошенных туристов целью отдыха в Крыму назвали санаторно-курортное лечение, 28 процента - пляжный отдых, культурно-познавательный и активный виды отдыха выбрали 18 и 15 процентов соответственно. "Анкетирование гостей полуострова показало, что у 97 процентов туристов оправдались ожидания от отдыха, 68 процентов более нескольких раз отдыхали в Крыму, а 32 процента респондентов впервые приехали на отдых в Крым в этом году", - рассказали в министерстве. По результатам опроса, в этом году более недели в Крыму провели 78 процентов туристов, из которых у 43 процентов респондентов отдых составил 7-14 дней, у 36 процентов - более двух недель. Гости Крыма отметили благоприятный климат, разнообразие лечебной базы полуострова, приемлемую стоимость отдыха, питание, развлечения и экскурсионное обслуживание. Узнают об отдыхе в Крыму туристы в основном через средства массовой информации и советы близких. "Половина опрошенных туристов посетили две и более экскурсий, 19 процентам особенно понравились радушие местных жителей и качество обслуживания", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20231218/krym-1916434922.html

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