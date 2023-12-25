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Симоньян заявила, что Красовский приходит в себя - РИА Новости, 25.12.2023
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13:03 25.12.2023 (обновлено: 13:19 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/krasovskiy-1917918806.html
Симоньян заявила, что Красовский приходит в себя
Симоньян заявила, что Красовский приходит в себя - РИА Новости, 25.12.2023
Симоньян заявила, что Красовский приходит в себя
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне вбросов в украинских СМИ об ухудшении состояния здоровья Антона... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:03
2023-12-25T13:19
происшествия
антон красовский
маргарита симоньян
россия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне вбросов в украинских СМИ об ухудшении состояния здоровья Антона Красовского сообщила в своем Telegram-канале, что связалась с журналистом, он "приходит в себя".Ранее Красовский в своем Telegram-канале сообщил, что попал в больницу из-за болей в животе и потери сознания. Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в Главном управлении разведки минобороны Украины утверждало, что Красовский якобы был отравлен и его состояние "продолжает ухудшаться"."Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не "кто-то вместо него", как обещали киевские. Все будет хорошо. С Божьей помощью, как обычно", - написала Симоньян.
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происшествия, антон красовский, маргарита симоньян, россия
Происшествия, Антон Красовский, Маргарита Симоньян, Россия
Симоньян заявила, что Красовский приходит в себя

Симоньян опровергла информацию об ухудшении состояния Красовского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Антон Красовский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне вбросов в украинских СМИ об ухудшении состояния здоровья Антона Красовского сообщила в своем Telegram-канале, что связалась с журналистом, он "приходит в себя".
Ранее Красовский в своем Telegram-канале сообщил, что попал в больницу из-за болей в животе и потери сознания. Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в Главном управлении разведки минобороны Украины утверждало, что Красовский якобы был отравлен и его состояние "продолжает ухудшаться".
«
"Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не "кто-то вместо него", как обещали киевские. Все будет хорошо. С Божьей помощью, как обычно", - написала Симоньян.
Фотография, опубликованная в телеграм-канале Антона Красовского
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12 сентября, 15:13
 
ПроисшествияАнтон КрасовскийМаргарита СимоньянРоссия
 
 
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