https://ria.ru/20231225/krasovskiy-1917903479.html

Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу

Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу - РИА Новости, 25.12.2023

Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу

Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:12

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антон красовский

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале."Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? <...> Постепенно прихожу в себя", — написал журналист.Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о его тяжелом отравлении.По словам Красовского, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, после чего он потерял сознание и его госпитализировали.В заключение журналист пошутил, что у него в больнице своя "голая вечеринка", и поблагодарил всех, кто о нем беспокоился.

https://ria.ru/20231006/gazeta-1900980516.html

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2023

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антон красовский