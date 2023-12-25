https://ria.ru/20231225/krasovskiy-1917903479.html
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу - РИА Новости, 25.12.2023
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу
Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:12
2023-12-25T12:12
2023-12-25T12:20
антон красовский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале."Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? <...> Постепенно прихожу в себя", — написал журналист.Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о его тяжелом отравлении.По словам Красовского, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, после чего он потерял сознание и его госпитализировали.В заключение журналист пошутил, что у него в больнице своя "голая вечеринка", и поблагодарил всех, кто о нем беспокоился.
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антон красовский
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу
Журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости
. Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале
.
"Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? <...> Постепенно прихожу в себя", — написал журналист.
Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о его тяжелом отравлении.
По словам Красовского, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, после чего он потерял сознание и его госпитализировали.
В заключение журналист пошутил, что у него в больнице своя "голая вечеринка", и поблагодарил всех, кто о нем беспокоился.
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