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Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу - РИА Новости, 25.12.2023
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12:12 25.12.2023 (обновлено: 12:20 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/krasovskiy-1917903479.html
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу - РИА Новости, 25.12.2023
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу
Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:12
2023-12-25T12:20
антон красовский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале."Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? &lt;...&gt; Постепенно прихожу в себя", — написал журналист.Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о его тяжелом отравлении.По словам Красовского, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, после чего он потерял сознание и его госпитализировали.В заключение журналист пошутил, что у него в больнице своя "голая вечеринка", и поблагодарил всех, кто о нем беспокоился.
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антон красовский
Антон Красовский
Начало тошнить, потерял сознание. Красовский попал в больницу

Журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации

© РИА Новости / Владимир ТрефиловАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Антон Красовский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский журналист Антон Красовский находится в больнице, рассказал сам он в Telegram-канале.
"Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? <...> Постепенно прихожу в себя", — написал журналист.
Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о его тяжелом отравлении.
По словам Красовского, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, после чего он потерял сознание и его госпитализировали.
В заключение журналист пошутил, что у него в больнице своя "голая вечеринка", и поблагодарил всех, кто о нем беспокоился.
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