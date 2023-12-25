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Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет - РИА Новости, 25.12.2023
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11:12 25.12.2023 (обновлено: 11:18 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/konsultatsii-1917877192.html
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет - РИА Новости, 25.12.2023
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет
Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:12
2023-12-25T11:18
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что в этом году в столице запустили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. "Отработали новый стандарт и начали его реализовывать, формируя по городу единую сеть центров женского здоровья, которые придут на смену устаревших и морально, и физически, как правило, расположенных в жилых домах женских консультаций. И надеюсь, что за три-четыре года при поддержке населения мы эту программу сможем реализовать", - сообщила Ракова.
https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html
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здоровье - общество, москва, анастасия ракова
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет

Ракова: женские консультации планируется обновить в Москве в течение 3-4 лет

© iStock.com / MariakrayКабинет гинеколога
Кабинет гинеколога - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / Mariakray
Кабинет гинеколога. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в этом году в столице запустили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи.
"Отработали новый стандарт и начали его реализовывать, формируя по городу единую сеть центров женского здоровья, которые придут на смену устаревших и морально, и физически, как правило, расположенных в жилых домах женских консультаций. И надеюсь, что за три-четыре года при поддержке населения мы эту программу сможем реализовать", - сообщила Ракова.
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту
10:57
 
Здоровье - ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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