https://ria.ru/20231225/konsultatsii-1917877192.html
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет - РИА Новости, 25.12.2023
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет
Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:12
2023-12-25T11:12
2023-12-25T11:18
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454555_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8639fd430c62c1fe23db8bc7980d55c4.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что в этом году в столице запустили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. "Отработали новый стандарт и начали его реализовывать, формируя по городу единую сеть центров женского здоровья, которые придут на смену устаревших и морально, и физически, как правило, расположенных в жилых домах женских консультаций. И надеюсь, что за три-четыре года при поддержке населения мы эту программу сможем реализовать", - сообщила Ракова.
https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454555_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0b1ab6b2d83bc55280940990ba6cd7f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, анастасия ракова
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова
Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет
Ракова: женские консультации планируется обновить в Москве в течение 3-4 лет
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в этом году в столице запустили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи.
"Отработали новый стандарт и начали его реализовывать, формируя по городу единую сеть центров женского здоровья, которые придут на смену устаревших и морально, и физически, как правило, расположенных в жилых домах женских консультаций. И надеюсь, что за три-четыре года при поддержке населения мы эту программу сможем реализовать", - сообщила Ракова.
Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту