https://ria.ru/20231225/konsultatsii-1917877192.html

Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет

Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет - РИА Новости, 25.12.2023

Женские консультации в Москве обновят в течение трех-четырех лет

Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:12

2023-12-25T11:12

2023-12-25T11:18

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единую сеть центров женского здоровья планируется создать в Москве в течении 3-4 лет, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что в этом году в столице запустили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. "Отработали новый стандарт и начали его реализовывать, формируя по городу единую сеть центров женского здоровья, которые придут на смену устаревших и морально, и физически, как правило, расположенных в жилых домах женских консультаций. И надеюсь, что за три-четыре года при поддержке населения мы эту программу сможем реализовать", - сообщила Ракова.

https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, анастасия ракова