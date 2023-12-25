https://ria.ru/20231225/kompensatsiya-1917958354.html
Суд снизил компенсацию жителю Уфы, отсидевшему за несовершенное убийство
Суд снизил компенсацию жителю Уфы, отсидевшему за несовершенное убийство - РИА Новости, 25.12.2023
Суд снизил компенсацию жителю Уфы, отсидевшему за несовершенное убийство
Верховный суд республики Башкортостан снизил сумму компенсации уфимцу Фатхулле Исхакову, отсидевшему 13 лет за несовершенное убийство, с 31 до двух миллионов... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:24
2023-12-25T15:24
2023-12-25T15:24
происшествия
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УФА, 25 дек – РИА Новости. Верховный суд республики Башкортостан снизил сумму компенсации уфимцу Фатхулле Исхакову, отсидевшему 13 лет за несовершенное убийство, с 31 до двух миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Ранее Ленинский районный суд Уфы взыскал с государства 31 миллион рублей в пользу Исхакова. Сообщалось, что мужчина отсидел за несовершенное убийство 13 лет - с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972. В мае 2023 года Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор народного суда от 19 октября 1959 года в отношении Исхакова, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления. "Верховный Суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляционные жалобы сторон, сумма компенсации морального вреда снижена до 2 миллионов рублей", - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
Суд снизил компенсацию жителю Уфы, отсидевшему за несовершенное убийство
Суд снизил компенсацию жителю Уфы, отсидевшему 13 лет за несовершенное убийство