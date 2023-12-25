https://ria.ru/20231225/kofe-1918046577.html

Израильская марка кофе временно отказалась от слова "турецкий" на упаковках

Израильская марка кофе временно отказалась от слова "турецкий" на упаковках - РИА Новости, 25.12.2023

Израильская марка кофе временно отказалась от слова "турецкий" на упаковках

Израильский производитель кофе Strauss объявил о временном отказе от слова "турецкий" на пачках кофе после общественной критики, на новой пачке появились... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:46

2023-12-25T20:46

2023-12-25T20:46

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Израильский производитель кофе Strauss объявил о временном отказе от слова "турецкий" на пачках кофе после общественной критики, на новой пачке появились израильский флаг и различные патриотические лозунги, сообщает газета Times of Israel. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией. Как отмечает газета, Strauss представил новые дизайны пачек кофе линии Elite без слова "турецкий" кофе, но с израильским флагом и лозунгами "поколение победы", "вместе сильнее" и другими. По данным газеты, марка кофе "никак не связана с Турцией" и пользуется популярностью уже десятки лет, тем не менее маркетинговый ход был встречен одобрением со стороны пользователей в интернете. Директор фирмы Ави Лауфер отметил, что в соцсетях компанию призывали сменить марку на "израильский кофе". Он подчеркнул, что зерна кофе поставляются не из Турции, а из Бразилии и других стран. По его словам, новая упаковка также призвана поднять морально дух воюющих в секторе Газа солдат. Он отметил, что новая упаковка будет доступна временно, но не уточнил, как долго, при этом и старый вариант дизайна также остается доступен. СМИ отмечают, что аналогичные призывы в адрес производителя кофе звучали в 2014 году, когда Турция поддержала ХАМАС в ходе очередного конфликта с Израилем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских, военных, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231217/konflikt-1916367471.html

https://ria.ru/20231208/razryv-1914512163.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913593937.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году