Патриарх Кирилл поздравил глав других церквей с Рождеством и призвал к миру
Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав инославных Церквей и призвал к миру
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством глав инославных Церквей, которые отмечают его 25 декабря по григорианскому календарю, и назвал общим долгом христиан противостояние раздорам и молитву о мире.
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"В эти светлые дни мы вновь приобщаемся к дивной и непостижимой тайне Боговоплощения, воздаем хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому, которая открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него (1 Ин. 4. 9). В нынешний непростой период истории наш общий долг – противостоять разделениям и сугубо молиться Спасителю о водворении мира среди народов земли, через совершение добрых дел прославляя имя Христово. Желаю вам крепости сил и обильной помощи Божией в вашем дальнейшем высоком служении", – говорится в поздравлении, опубликованном сайтом Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
На сайте сообщается, что среди его адресатов, в частности, папа Римский Франциск, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III, маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос – кардинал ар-Раи, католикос Востока митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников. В этот день его встречают также 10 из 16 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем - он до 2800 года будет совпадать с григорианским, который в России называют "новым стилем".
Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества.