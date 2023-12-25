https://ria.ru/20231225/khabarovsk-1917884591.html
В Хабаровском крае в новогодние праздники пройдет 3,5 тысячи мероприятий
В Хабаровском крае в новогодние праздники пройдет 3,5 тысячи мероприятий - РИА Новости, 25.12.2023
В Хабаровском крае в новогодние праздники пройдет 3,5 тысячи мероприятий
В Хабаровском крае во время новогодних каникул пройдет 3,5 тысячи различных мероприятий с участием около 250 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:31
2023-12-25T11:31
2023-12-25T11:31
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761582879_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_8882febcd5dd34d5286733f701bb7ad1.jpg
ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. В Хабаровском крае во время новогодних каникул пройдет 3,5 тысячи различных мероприятий с участием около 250 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Под председательством главы региона прошло заседание президиума правительства Хабаровского края, где губернатор нацелил все службы и ведомства к штатному прохождению новогодних праздников. "Близятся новогодние праздники. К ним готовы все службы и ведомства: есть понимание, как оперативно реагировать на нештатные ситуации. Об этом сегодня докладывали профильные руководители на заседании президиума правительства края. Особое внимание – местам массового пребывания людей. На протяжении всех выходных будут работать свыше 1000 объектов образования, культуры и социальной сферы. Пройдут 3,5 тысячи мероприятий, в которых примет участие около 250 тысяч человек", - написал Дегтярев. Глава региона обратил внимание присутствующих, что обеспечение безопасности – приоритет, и необходимо незамедлительно реагировать на запросы и сигналы людей. "Отдельное поручение главам муниципалитетов: по линии ЖКХ все должно работать должным образом", - заключил Дегтярев. По данным краевого правительства, одним из вопросов, вынесенных в повестку сегодняшнего совещания, стала готовность предприятий топливно-энергетического комплекса к штатному прохождению новогодних праздников и итоги работы ТЭК в этом году. Как отметил губернатор, энергетический комплекс региона работает устойчиво. По данным председателя комитета по гражданской защите Александра Горохова, для обеспечения безопасности людей и предупреждения нештатных ситуаций на объектах организованы круглосуточные дежурства персонала, проведены инструктажи, ревизия первичных средств пожаротушения и проверки исправности электроприборов. Силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб будут также приведены в режим повышенной готовности. Вместе с тем существует ряд сложностей с обеспечением пожарной безопасности граждан в их домах и квартирах. Губернатор напомнил о своем поручении оснастить пожарными автономными извещателями жилье многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Дегтярев поручил до конца года завершить работы по установке датчиков для них в полном объеме.
https://ria.ru/20231223/gorodok-1917666174.html
https://ria.ru/20231225/prazdnik-1917823387.html
https://ria.ru/20231224/obychai-1915598141.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761582879_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_4609b9241c245abc6ee97ce11cc8fe5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, михаил дегтярев, новый год
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Новый год
ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости.
В Хабаровском крае во время новогодних каникул пройдет 3,5 тысячи различных мероприятий с участием около 250 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале
.
Под председательством главы региона прошло заседание президиума правительства Хабаровского края, где губернатор нацелил все службы и ведомства к штатному прохождению новогодних праздников.
Хабаровский губернатор Дегтярев открыл главный новогодний городок
"Близятся новогодние праздники. К ним готовы все службы и ведомства: есть понимание, как оперативно реагировать на нештатные ситуации. Об этом сегодня докладывали профильные руководители на заседании президиума правительства края. Особое внимание – местам массового пребывания людей. На протяжении всех выходных будут работать свыше 1000 объектов образования, культуры и социальной сферы. Пройдут 3,5 тысячи мероприятий, в которых примет участие около 250 тысяч человек", - написал Дегтярев.
Глава региона обратил внимание присутствующих, что обеспечение безопасности – приоритет, и необходимо незамедлительно реагировать на запросы и сигналы людей.
"Отдельное поручение главам муниципалитетов: по линии ЖКХ все должно работать должным образом", - заключил Дегтярев.
По данным краевого правительства, одним из вопросов, вынесенных в повестку сегодняшнего совещания, стала готовность предприятий топливно-энергетического комплекса к штатному прохождению новогодних праздников и итоги работы ТЭК в этом году. Как отметил губернатор, энергетический комплекс региона работает устойчиво.
Исследование показало, сколько россиян будут отмечать Новый год с семьей
По данным председателя комитета по гражданской защите Александра Горохова, для обеспечения безопасности людей и предупреждения нештатных ситуаций на объектах организованы круглосуточные дежурства персонала, проведены инструктажи, ревизия первичных средств пожаротушения и проверки исправности электроприборов.
Силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб будут также приведены в режим повышенной готовности. Вместе с тем существует ряд сложностей с обеспечением пожарной безопасности граждан в их домах и квартирах. Губернатор напомнил о своем поручении оснастить пожарными автономными извещателями жилье многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Дегтярев поручил до конца года завершить работы по установке датчиков для них в полном объеме.
Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи