https://ria.ru/20231225/khabarovsk-1917884591.html

В Хабаровском крае в новогодние праздники пройдет 3,5 тысячи мероприятий

В Хабаровском крае в новогодние праздники пройдет 3,5 тысячи мероприятий - РИА Новости, 25.12.2023

В Хабаровском крае в новогодние праздники пройдет 3,5 тысячи мероприятий

В Хабаровском крае во время новогодних каникул пройдет 3,5 тысячи различных мероприятий с участием около 250 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:31

2023-12-25T11:31

2023-12-25T11:31

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

новый год

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ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. В Хабаровском крае во время новогодних каникул пройдет 3,5 тысячи различных мероприятий с участием около 250 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Под председательством главы региона прошло заседание президиума правительства Хабаровского края, где губернатор нацелил все службы и ведомства к штатному прохождению новогодних праздников. "Близятся новогодние праздники. К ним готовы все службы и ведомства: есть понимание, как оперативно реагировать на нештатные ситуации. Об этом сегодня докладывали профильные руководители на заседании президиума правительства края. Особое внимание – местам массового пребывания людей. На протяжении всех выходных будут работать свыше 1000 объектов образования, культуры и социальной сферы. Пройдут 3,5 тысячи мероприятий, в которых примет участие около 250 тысяч человек", - написал Дегтярев. Глава региона обратил внимание присутствующих, что обеспечение безопасности – приоритет, и необходимо незамедлительно реагировать на запросы и сигналы людей. "Отдельное поручение главам муниципалитетов: по линии ЖКХ все должно работать должным образом", - заключил Дегтярев. По данным краевого правительства, одним из вопросов, вынесенных в повестку сегодняшнего совещания, стала готовность предприятий топливно-энергетического комплекса к штатному прохождению новогодних праздников и итоги работы ТЭК в этом году. Как отметил губернатор, энергетический комплекс региона работает устойчиво. По данным председателя комитета по гражданской защите Александра Горохова, для обеспечения безопасности людей и предупреждения нештатных ситуаций на объектах организованы круглосуточные дежурства персонала, проведены инструктажи, ревизия первичных средств пожаротушения и проверки исправности электроприборов. Силы и средства подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб будут также приведены в режим повышенной готовности. Вместе с тем существует ряд сложностей с обеспечением пожарной безопасности граждан в их домах и квартирах. Губернатор напомнил о своем поручении оснастить пожарными автономными извещателями жилье многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Дегтярев поручил до конца года завершить работы по установке датчиков для них в полном объеме.

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https://ria.ru/20231225/prazdnik-1917823387.html

https://ria.ru/20231224/obychai-1915598141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, михаил дегтярев, новый год