https://ria.ru/20231225/katanie-1918023731.html

Ледовое шоу и катание на катке под бой курантов провели в честь юбилея ГУМа

Ледовое шоу и катание на катке под бой курантов провели в честь юбилея ГУМа - РИА Новости, 25.12.2023

Ледовое шоу и катание на катке под бой курантов провели в честь юбилея ГУМа

erid: 4CQwVszH9pWvJQaoQRj РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:46

2023-12-25T18:46

2023-12-25T18:46

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erid: 4CQwVszH9pWvJQaoQRj МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В рамках 130-летия Главного универсального магазина столицы прошла насыщенная развлекательная программа, в рамках которой состоялось ледовое шоу и катание на знаменитом катке под бой курантов Кремля, сообщает пресс-служба универмага. Отмечать двойной юбилей ГУМа (130 лет со дня открытия здания Верхних торговых рядов архитектора Александра Померанцева и 70 лет со дня нового открытия в 1953 году) начали 22 декабря на ГУМ-ярмарке. На Красной площади воссоздали атмосферу 1893 года. Гостей встречали гимназистки, купцы-молодцы, московские барыни и прочий столичный люд того времени. За праздничное настроение отвечали петрушки и акробаты, жонглеры и кукольный театр. Лотошники-зазывалы предлагали угоститься пирожками, беляшами, пряниками, леденцами на палочке, говорится в сообщении. Гости, в числе которых были певец Филипп Киркоров, актриса Юлия Пересильд, режиссер и актер Филипп Янковский, актер Сергей Шакуров и российская конькобежка Светлана Журова, артистки Светлана Немоляева и Полина Лазарева, Марина Зудина с дочкой Марией, актер Леонид Ярмольник, прославленный хоккеист Владислав Третьяк с семьей, артистка Алена Бабенко и ее муж Эдуард Субоч, получили в подарок от ГУМа тульский пряник и теплый шарф с эмблемой 130+. Прокатившись на каруселях, приглашенные попадали на ГУМ-каток, в центре которого расположился знаменитый фонтан ГУМа. Именно он оказался в центре 130-летней истории магазина: ярмарка XIX века, НЭП, оттепель, мороженое, дефицит - времена и эпохи сменяли друг друга на льду, вовлекая зрителей в эффектное действие. В ледовом шоу к 130-летию ГУМа приняли участие звезды фигурного катания: Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Медведева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин. На льду ГУМ-Катка Алексей повторил свой "золотой" номер "Зима". Постановщиком шоу стал фигурист Илья Авербух, который в этот вечер также вышел на лед в роли царя из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" под песню "Разговор со счастьем". После завершения представления все желающие прокатились по льду ГУМ-катка под бой кремлевских курантов, говорится в сообщении. Празднования юбилея ГУМа продолжилось 23 декабря в Большом Театре. Для гостей был дан ГУМ-бал и показан легендарный балет "Щелкунчик". "Перед Большим Театром была воссоздана атмосфера уютного театрального сквера ХIХ века: белоснежные новогодние елки, украшенные шарами 130+, продавцы цветов, галантные кавалеры в черных фраках и военных мундирах, дамы в бальных платьях – весь московский свет, как и больше века назад, вновь собрался на самое красочное и волшебное представление Большого театра", - говорится в сообщении. Ажиотаж вокруг постановки появился давно: еще в 60-е годы попасть на праздничный спектакль было практически невозможно. Сейчас почти ничего не поменялось. Гости ГУМ-бала, многие из которых хорошо помнят этот балет с детства, с удовольствием следовали этой доброй традиции. Этот вечер также посетили Филипп Киркоров, Филипп Янковский, журналист Владимир Познер, сценарист и продюсер Александр Стриженов с женой телеведущей Екатериной Стриженовой, телеведущая Юлия Барановская, владелица арт-галереи Юлия Акимова и ее муж Артем Акимов, телеведущие Юлия Бордовских, Арина Шарапова, актриса Анна Банщикова, ресторатор Антон Пинский с женой Еленой, актриса Марина Зудина, Павел и Мария Табакова, искусствовед Ольга Свиблова, поэтесса Лариса Рубальская, журналист Евгения Милова и другие. Реклама, АО "ТД ГУМ", ИНН 7710035963

https://ria.ru/20231214/gum-1915662850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гум, юбилей