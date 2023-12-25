https://ria.ru/20231225/kaliningrad-1917863941.html
В калининградских школах ввели свободное посещение из-за непогоды
В калининградских школах ввели свободное посещение из-за непогоды - РИА Новости, 25.12.2023
В калининградских школах ввели свободное посещение из-за непогоды
Школы в Калининграде из-за штормового ветра ввели свободное посещение, говорится в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:30
2023-12-25T10:30
2023-12-25T10:31
калининград
калининградская область
образование - общество
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КАЛИНИНГРАД, 25 дек — РИА Новости. Школы в Калининграде из-за штормового ветра ввели свободное посещение, говорится в Telegram-канале администрации города. "25 декабря школы города работают в штатном режиме. По решению родителей ребёнок может отсутствовать на занятиях, данные пропуски не будут считаться пропусками по неуважительной причине", - говорится в сообщении. В Telegram-канале администрации Пионерского сообщается, что в городе введен режим повышенной готовности, отменяются занятия в спортивной школе. Школы переходят на дистанционный формат. "Занятия в образовательных организациях городского округа будут проводиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении. В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление юго-западного, западного ветра скоростью 25-28 м/с. В Telegram-канале "Погода и метеоявления в Калининградской области" сообщается, что под постоянным влиянием циклонов в предстоящие 4-5 дней по области ожидается выпадение около 30-40 мм осадков (примерно 50% от месячной нормы), а штормовые порывы ветра обеспечат нагон воды и как следствие повышения уровня рек и заливов. "В местах, где уже есть подтопления, ситуация, вероятнее всего, усугубится. При этом вероятны новые затопления в низменностях и поймах водоемов. Конечно, в столь кратчайшие сроки избежать возникновения таких ситуаций практически невозможно, однако заранее принять меры по снижению степени ущерба (к примеру, эвакуировать имущество) вполне возможно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231223/podtoplenie-1917678075.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, калининградская область, образование - общество
Калининград, Калининградская область, Образование - Общество
В калининградских школах ввели свободное посещение из-за непогоды
Школы в Калининграде ввели свободное посещение из-за штормового ветра
КАЛИНИНГРАД, 25 дек — РИА Новости.
Школы в Калининграде из-за штормового ветра ввели свободное посещение, говорится в Telegram-канале
администрации города.
«
"25 декабря школы города работают в штатном режиме. По решению родителей ребёнок может отсутствовать на занятиях, данные пропуски не будут считаться пропусками по неуважительной причине", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале администрации Пионерского
сообщается, что в городе введен режим повышенной готовности, отменяются занятия в спортивной школе. Школы переходят на дистанционный формат. "Занятия в образовательных организациях городского округа будут проводиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении.
В Калининградской области
объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление юго-западного, западного ветра скоростью 25-28 м/с.
В Telegram-канале "Погода и метеоявления в Калининградской области" сообщается, что под постоянным влиянием циклонов в предстоящие 4-5 дней по области ожидается выпадение около 30-40 мм осадков (примерно 50% от месячной нормы), а штормовые порывы ветра обеспечат нагон воды и как следствие повышения уровня рек и заливов.
"В местах, где уже есть подтопления, ситуация, вероятнее всего, усугубится. При этом вероятны новые затопления в низменностях и поймах водоемов. Конечно, в столь кратчайшие сроки избежать возникновения таких ситуаций практически невозможно, однако заранее принять меры по снижению степени ущерба (к примеру, эвакуировать имущество) вполне возможно", - говорится в сообщении.
Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки