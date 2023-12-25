https://ria.ru/20231225/inn-1917846893.html

В России изменится порядок выдачи кредитов

В России изменится порядок выдачи кредитов - РИА Новости, 25.12.2023

В России изменится порядок выдачи кредитов

После вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов, россияне смогут получать займы только после предъявления ИНН, сообщил глава комитета Госдумы по РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:59

2023-12-25T08:59

2023-12-25T10:59

экономика

ипотека

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

общество

кредит

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. После вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов, россияне смогут получать займы только после предъявления ИНН, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью газете "Известия"."В качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Кроме того, россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов", — сказал депутат.В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает гражданам право установить либо снять запрет для банков и микрофинансовых организаций заключать с ними кредитные договоры. Такая мера должна стать защитой от мошенников. Предполагается, что установить запрет можно будет через портал госуслуг.По словам Аксакова, предполагается, что закон начнет действовать с 2025 года. Документ требует серьезной технологической перенастройки систем, нужно наладить взаимодействие между банками и бюро кредитных историй.Предполагается, что кредитные организации будут запрашивать данные в БКИ, не установил ли клиент для себя запрет на получение займов. При этом ЦБ предлагает, чтобы банки делали запросы во все четыре БКИ, а сами кредитные организации настаивают на запросе в одно бюро.Аксаков отметил, что все готовы поддержать этот законопроект, и выразил уверенность, что депутаты примут его в начале 2024 года.

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экономика, ипотека, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), общество, кредит, россия