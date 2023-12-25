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Польские фермеры намерены возобновить блокирование границы с Украиной
Польские фермеры намерены возобновить блокирование границы с Украиной - РИА Новости, 25.12.2023
Польские фермеры намерены возобновить блокирование границы с Украиной
Польские фермеры готовы вновь заблокировать КПП на границе с Украиной после Нового года, сообщил агентству РАР лидер Подкарпатского отделения организации... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:39
2023-12-25T14:39
2023-12-25T15:14
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ВАРШАВА, 25 дек — РИА Новости. Польские фермеры готовы вновь заблокировать КПП на границе с Украиной после Нового года, сообщил агентству РАР лидер Подкарпатского отделения организации "Обманутая деревня" Роман Кондрув. "Протест не окончен, а приостановлен. Если мы не получим от премьера письмо с заверениями, что наши постулаты будут выполнены, мы вернемся к блокаде в начале следующего года, 2 или 3 января. Для этого мы все оставили на месте блокады — палатку, флаги. Все готово, чтобы вернуться в случае необходимости", — сказал Кондрув.Накануне в Госпогранслужбе Украины подтвердили, что движение грузовиков через разблокированный 23 декабря КПП "Шегини — Медыка" на границе с Польшей возобновлено.Как сообщил сегодня утром представитель ведомства Андрей Демченко, на заблокированных пунктах пропуска скопилось около 3,4 тысячи фур.С 6 ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и грузов для ВСУ, приостановить действие лицензий для транспортных компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди для пустых и груженых машин.
https://ria.ru/20231222/polsha-1917550088.html
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в мире, украина, киев, словакия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Киев, Словакия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские фермеры намерены возобновить блокирование границы с Украиной
Польские фермеры могут возобновить блокировку границы с Украиной в январе