https://ria.ru/20231225/gosuslugi-1917946932.html
Путин подписал закон об оформлении пособия на погребение на "Госуслугах"
Путин подписал закон об оформлении пособия на погребение на "Госуслугах" - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон об оформлении пособия на погребение на "Госуслугах"
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности подать заявление на получение социального пособия на погребение на "Госуслугах", соответствующий... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:54
2023-12-25T14:54
2023-12-25T14:54
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности подать заявление на получение социального пособия на погребение на "Госуслугах", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается, что выплата пособия будет осуществляться на основании заявления, подаваемого в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, в том числе через портал "Госуслуги", а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти. Кроме того, уточняется порядок возмещения Социальным фондом специализированной похоронной службе стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также определяется их размер и порядок индексации. Претендовать на получение пособия на погребение может тот человек, который вне зависимости от факта родства с умершим взял на себя все расходы по организации его похорон. Как правило, подобные хлопоты ложатся на плечи близких родственников скончавшегося.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об оформлении пособия на погребение на "Госуслугах"
Путин подписал закон об оформлении пособия на погребение через "Госуслуги"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности подать заявление на получение социального пособия на погребение на "Госуслугах", соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается, что выплата пособия будет осуществляться на основании заявления, подаваемого в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, в том числе через портал "Госуслуги", а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти.
Кроме того, уточняется порядок возмещения Социальным фондом специализированной похоронной службе стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также определяется их размер и порядок индексации.
Претендовать на получение пособия на погребение может тот человек, который вне зависимости от факта родства с умершим взял на себя все расходы по организации его похорон. Как правило, подобные хлопоты ложатся на плечи близких родственников скончавшегося.
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