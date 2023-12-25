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Число раненных при воскресном обстреле Горловки выросло до девяти человек
Число раненных при воскресном обстреле Горловки выросло до девяти человек - РИА Новости, 25.12.2023
Число раненных при воскресном обстреле Горловки выросло до девяти человек
Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до девяти человек, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:24
2023-12-25T12:24
2023-12-25T12:24
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до девяти человек, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По актуализированным данным, вследствие вчерашнего обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили девять мирных горловчан", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о семи раненых при вчерашнем обстреле Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число раненных при воскресном обстреле Горловки выросло до девяти человек
Приходько: число раненных при воскресном обстреле Горловки увеличилось до девяти