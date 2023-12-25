https://ria.ru/20231225/gorlovka-1917906214.html

Число раненных при воскресном обстреле Горловки выросло до девяти человек

Число раненных при воскресном обстреле Горловки выросло до девяти человек - РИА Новости, 25.12.2023

Число раненных при воскресном обстреле Горловки выросло до девяти человек

Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до девяти человек, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:24

2023-12-25T12:24

2023-12-25T12:24

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в ДНР возросло до девяти человек, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По актуализированным данным, вследствие вчерашнего обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили девять мирных горловчан", - написал Приходько. Ранее мэр сообщал о семи раненых при вчерашнем обстреле Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины