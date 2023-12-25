https://ria.ru/20231225/gaza-1918059446.html
В Израиле не исключили соглашений по возвращению жителей севера Газы
В Израиле не исключили соглашений по возвращению жителей севера Газы - РИА Новости, 25.12.2023
В Израиле не исключили соглашений по возвращению жителей севера Газы
Министр обороны Израиля Йоав Галлант не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T23:19
2023-12-25T23:19
2023-12-25T23:21
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома. Министр провел оценку ситуации в северном командовании Армии обороны Израиля, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства. По словам Галланта, в результате атак Израиля движение "Хезболлах" потеряло 150 бойцов, разрушена инфраструктура, сами бойцы отошли далеко от границы, а "израильские ВВС свободно летают над Ливаном". Галлант обещал расширить масштаб операций на севере и не допустить возвращения к "ситуации до 7 октября". "Ясно одно: для возвращения жителей севера в их дома необходимо одно из двух - либо соглашения, в которых мы заинтересованы, в рамках которых установится другая ситуация, либо же мы установим новую реальность в результате военных действий", - цитирует ведомство Галланта. Он уверен, что "Хезболлах" очень хорошо понимает, что Израиль может повторить в Бейруте "то, что сделал в секторе Газа". "Мы не хотим такого сценария, но мы не оставим жителей севера беззащитными и вернем их в дома", - заявил министр. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хезболла, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС
В Израиле не исключили соглашений по возвращению жителей севера Газы
Минобороны Израиля не исключило соглашений по возвращению жителей севера Газы
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома.
Министр провел оценку ситуации в северном командовании Армии обороны Израиля, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства.
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По словам Галланта, в результате атак Израиля движение "Хезболлах
" потеряло 150 бойцов, разрушена инфраструктура, сами бойцы отошли далеко от границы, а "израильские ВВС свободно летают над Ливаном". Галлант обещал расширить масштаб операций на севере и не допустить возвращения к "ситуации до 7 октября".
"Ясно одно: для возвращения жителей севера в их дома необходимо одно из двух - либо соглашения, в которых мы заинтересованы, в рамках которых установится другая ситуация, либо же мы установим новую реальность в результате военных действий", - цитирует ведомство Галланта. Он уверен, что "Хезболлах" очень хорошо понимает, что Израиль может повторить в Бейруте
"то, что сделал в секторе Газа". "Мы не хотим такого сценария, но мы не оставим жителей севера беззащитными и вернем их в дома", - заявил министр.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.
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