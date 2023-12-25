https://ria.ru/20231225/gaza-1918050758.html

Переговоры о будущем Газы возможны после прекращения огня, заявило ХАМАС

Переговоры о будущем Газы возможны после прекращения огня, заявило ХАМАС - РИА Новости, 25.12.2023

Переговоры о будущем Газы возможны после прекращения огня, заявило ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения западных СМИ об отказе от предложенной Египтом на переговорах в Каире сделки по прекращению огня, говорится в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:17

2023-12-25T21:17

2023-12-25T21:17

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

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ДОХА, 25 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения западных СМИ об отказе от предложенной Египтом на переговорах в Каире сделки по прекращению огня, говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззаата ар-Ришка, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы ХАМАС. Ранее западные СМИ со ссылкой на два неназванных египетских источника из служб безопасности сообщили, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" отказались от предложенной Египтом сделки по прекращению огня и освобождении заложников в секторе Газа в обмен на отказ от власти в палестинском анклаве. "ХАМАС не знает о том, что опубликовало агентство Рейтер, приписываемое источникам в египетских службах безопасности. Мы еще раз подтверждаем, что не может быть переговоров без всеобъемлющего прекращения агрессии", - отметил ар-Ришк. Он указал, что "руководство движения всеми силами стремится прекратить агрессию и массовые убийства нашего народа на постоянной основе, а не временно". "Наш народ хочет остановить агрессию, а не ждать временного или частичного перемирия на короткий период, после чего агрессия и терроризм будут продолжаться", - заявил член политбюро ХАМАС. Как передавало агентство Рейтер, в рамках египетского предложения, поддержанного и в Катаре, ХАМАС и "Исламский джихад" должны были бы отпустить заложников и уступить власть в Газе. При этом предусматривались гарантии для ХАМАС, по которым члены движения не должны подвергнуться преследованиям после отстранения от власти. После этого в секторе Газа прошли бы выборы. По словам источников, палестинские группировки отклонили все пункты плана, кроме освобождения заложников. Как сообщал агентству представитель ХАМАС, посетивший Каир, переговоры по обмену заложниками могут пройти только после прекращения боевых действий Израилем и увеличения поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября составляет 20 674 человек, 54 536 получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, исламский джихад, оон, каир (город), египет