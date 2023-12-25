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Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД - РИА Новости, 25.12.2023
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20:29 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/gaza-1918042926.html
Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД
Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД - РИА Новости, 25.12.2023
Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД
Принятая СБ ООН гуманитарная резолюция не изменит ситуацию в Газе, чтобы это произошло, необходимо прекращение огня, заявило министерство иностранных дел... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:29
2023-12-25T20:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
израиль
восточный иерусалим
оон
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Принятая СБ ООН гуманитарная резолюция не изменит ситуацию в Газе, чтобы это произошло, необходимо прекращение огня, заявило министерство иностранных дел России. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий. "Новая резолюция СБ ООН 2720 без ключевого требования о прекращении боевых действий исправить эту катастрофическую ситуацию не может. Генсекретарь ООН и главы специализированных гуманитарных агентств вновь и вновь указывают, что доставлять помощь в Газу в условиях массированных ударов и бомбардировок невозможно, пропускаемые грузы – "капля в море" человеческих страданий и потребностей, гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, практически полностью разрушена", - говорится в заявлении. Ведомство отметило, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции, "реагируя на соответствующие призывы палестинских и арабских представителей". "Важно уже сейчас работать над восстановлением политического горизонта в процессе палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавило министерство.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, израиль, восточный иерусалим, оон, совет безопасности оон, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Израиль, Восточный Иерусалим, ООН, Совет Безопасности ООН, ХАМАС
Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД

МИД: принятая резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Принятая СБ ООН гуманитарная резолюция не изменит ситуацию в Газе, чтобы это произошло, необходимо прекращение огня, заявило министерство иностранных дел России.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.
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"Новая резолюция СБ ООН 2720 без ключевого требования о прекращении боевых действий исправить эту катастрофическую ситуацию не может. Генсекретарь ООН и главы специализированных гуманитарных агентств вновь и вновь указывают, что доставлять помощь в Газу в условиях массированных ударов и бомбардировок невозможно, пропускаемые грузы – "капля в море" человеческих страданий и потребностей, гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, практически полностью разрушена", - говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции, "реагируя на соответствующие призывы палестинских и арабских представителей".
"Важно уже сейчас работать над восстановлением политического горизонта в процессе палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавило министерство.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияИзраильВосточный ИерусалимООНСовет Безопасности ООНХАМАС
 
 
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