https://ria.ru/20231225/gaza-1918042926.html

Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД

Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД - РИА Новости, 25.12.2023

Резолюция СБ ООН не изменит ситуацию в Газе без остановки огня, заявил МИД

Принятая СБ ООН гуманитарная резолюция не изменит ситуацию в Газе, чтобы это произошло, необходимо прекращение огня, заявило министерство иностранных дел... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:29

2023-12-25T20:29

2023-12-25T20:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

израиль

восточный иерусалим

оон

совет безопасности оон

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Принятая СБ ООН гуманитарная резолюция не изменит ситуацию в Газе, чтобы это произошло, необходимо прекращение огня, заявило министерство иностранных дел России. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий. "Новая резолюция СБ ООН 2720 без ключевого требования о прекращении боевых действий исправить эту катастрофическую ситуацию не может. Генсекретарь ООН и главы специализированных гуманитарных агентств вновь и вновь указывают, что доставлять помощь в Газу в условиях массированных ударов и бомбардировок невозможно, пропускаемые грузы – "капля в море" человеческих страданий и потребностей, гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, практически полностью разрушена", - говорится в заявлении. Ведомство отметило, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции, "реагируя на соответствующие призывы палестинских и арабских представителей". "Важно уже сейчас работать над восстановлением политического горизонта в процессе палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавило министерство.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, израиль, восточный иерусалим, оон, совет безопасности оон, хамас