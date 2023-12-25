https://ria.ru/20231225/gaza-1918002781.html

СМИ: ХАМАС отказалось уступить власть в Газе в обмен на прекращение огня

СМИ: ХАМАС отказалось уступить власть в Газе в обмен на прекращение огня - РИА Новости, 25.12.2023

СМИ: ХАМАС отказалось уступить власть в Газе в обмен на прекращение огня

Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" отказались от предложенной Египтом сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на отказ от власти в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:29

2023-12-25T17:29

2023-12-25T17:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

хамас

исламский джихад

египет

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" отказались от предложенной Египтом сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на отказ от власти в палестинском анклаве, передают западные СМИ со ссылкой на два неназванных египетских источника из служб безопасности. "ХАМАС и его союзник "Исламский джихад" отклонили предложение Египта о том, что они откажутся от власти в секторе Газа в обмен на постоянное прекращение огня", - говорится в сообщении агентства Рейтер. Как передает агентство, в рамках египетского предложения, поддержанного и в Катаре, ХАМАС и "Исламский джихад" должны были бы отпустить заложников и уступить власть в Газе. При этом предусматривались гарантии для ХАМАС, по которым члены движения не должны подвергнуться преследованиям после отстранения от власти. После этого в секторе Газа прошли бы выборы. По словам источников, палестинские группировки отклонили все пункты плана, кроме освобождения заложников. Как сообщил агентству представитель ХАМАС, посетивший Каир, переговоры по обмену заложниками могут пройти только после прекращения боевых действий Израилем и увеличения поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав. По словам другого источника, "Исламский джихад" также считает прекращение израильского наступления обязательным условием для последующих переговоров. Помимо этого, в движении полагают, что обмен пленными должен производиться по принципу "всех на всех", подразумевая освобождение всех заключенных в Израиле палестинцев в обмен на заложников у ХАМАС и "Исламского джихада". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября составляет 20 674 человек, 54 536 получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, исламский джихад, египет