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Путин подписал закон о соцгарантиях, полученных до контракта с Росгвардией
Путин подписал закон о соцгарантиях, полученных до контракта с Росгвардией - РИА Новости, 25.12.2023
Путин подписал закон о соцгарантиях, полученных до контракта с Росгвардией
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении работы и социально-трудовых гарантий, право на которые было получено до заключения контракта с... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T15:50
2023-12-25T15:50
2023-12-25T15:50
россия
общество
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении работы и социально-трудовых гарантий, право на которые было получено до заключения контракта с Росгвардией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает дополнительные социальные гарантии супругам контрактников. Те, у кого есть дети до 18 лет, имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении. Для супругов, имеющих детей до 14 лет, предусматривается запрет направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия.
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россия, общество, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Общество, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон о соцгарантиях, полученных до контракта с Росгвардией
Путин подписал закон о рабочих гарантиях, полученных до контракта с Росгвардией