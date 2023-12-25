https://ria.ru/20231225/garantii-1917966265.html

Путин подписал закон о соцгарантиях, полученных до контракта с Росгвардией

Путин подписал закон о соцгарантиях, полученных до контракта с Росгвардией - РИА Новости, 25.12.2023

Путин подписал закон о соцгарантиях, полученных до контракта с Росгвардией

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении работы и социально-трудовых гарантий, право на которые было получено до заключения контракта с... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:50

2023-12-25T15:50

2023-12-25T15:50

россия

общество

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении работы и социально-трудовых гарантий, право на которые было получено до заключения контракта с Росгвардией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает дополнительные социальные гарантии супругам контрактников. Те, у кого есть дети до 18 лет, имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении. Для супругов, имеющих детей до 14 лет, предусматривается запрет направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия.

https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html

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россия, общество, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)