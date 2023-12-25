https://ria.ru/20231225/france-1918056603.html
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ
Неизвестные подвесили голову и тушу кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен недалеко от Парижа, культурная ассоциация мусульман коммуны подала жалобу в РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T22:28
2023-12-25T22:28
2023-12-25T22:28
в мире
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902745696_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d29f8867249da6f9b7987608f95fd00d.jpg
ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Неизвестные подвесили голову и тушу кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен недалеко от Парижа, культурная ассоциация мусульман коммуны подала жалобу в полицию, сообщает газета Parisien со ссылкой представителя ассоциации Саида Джезри. Как отмечается, Джезри в своей жалобе заявил, что, согласно материалам с камер видеонаблюдения, накануне ночью недалеко от мечети был припаркован автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить голову и тушу животного, а затем машина уехала. "Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот в задней части религиозного здания", - сообщает газета в понедельник. Согласно изданию, ассоциация осудила неизвестных, "движимых ненавистью", отметив, что из-за их действий прихожан ожидало "видение ужаса". В свою очередь, мэр коммуны Тома Шазаль заявил, что в Винье-сюр-Сен такие деяния никогда не совершались, выразив надежду, что злоумышленников найдут.
https://ria.ru/20231221/otravlenie-1917335419.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902745696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63120eb83808764ab6b82459fd2b4c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ
Parisien: на ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана
ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости.
Неизвестные подвесили голову и тушу кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен недалеко от Парижа, культурная ассоциация мусульман коммуны подала жалобу в полицию, сообщает газета Parisien
со ссылкой представителя ассоциации Саида Джезри.
Как отмечается, Джезри в своей жалобе заявил, что, согласно материалам с камер видеонаблюдения, накануне ночью недалеко от мечети был припаркован автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить голову и тушу животного, а затем машина уехала.
"Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот в задней части религиозного здания", - сообщает газета в понедельник.
Согласно изданию, ассоциация осудила неизвестных, "движимых ненавистью", отметив, что из-за их действий прихожан ожидало "видение ужаса". В свою очередь, мэр коммуны Тома Шазаль заявил, что в Винье-сюр-Сен такие деяния никогда не совершались, выразив надежду, что злоумышленников найдут.
Во Франции арестовали двух учащихся после попытки отравления учителя