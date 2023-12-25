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На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
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22:28 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/france-1918056603.html
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.12.2023
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ
Неизвестные подвесили голову и тушу кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен недалеко от Парижа, культурная ассоциация мусульман коммуны подала жалобу в РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T22:28
2023-12-25T22:28
в мире
париж
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ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Неизвестные подвесили голову и тушу кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен недалеко от Парижа, культурная ассоциация мусульман коммуны подала жалобу в полицию, сообщает газета Parisien со ссылкой представителя ассоциации Саида Джезри. Как отмечается, Джезри в своей жалобе заявил, что, согласно материалам с камер видеонаблюдения, накануне ночью недалеко от мечети был припаркован автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить голову и тушу животного, а затем машина уехала. "Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот в задней части религиозного здания", - сообщает газета в понедельник. Согласно изданию, ассоциация осудила неизвестных, "движимых ненавистью", отметив, что из-за их действий прихожан ожидало "видение ужаса". В свою очередь, мэр коммуны Тома Шазаль заявил, что в Винье-сюр-Сен такие деяния никогда не совершались, выразив надежду, что злоумышленников найдут.
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в мире, париж
В мире, Париж
На ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана, сообщили СМИ

Parisien: на ворота французской мечети подвесили голову и тушу кабана

© AP Photo / Jeffrey SchaefferФранцузская полиция
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Jeffrey Schaeffer
Французская полиция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Неизвестные подвесили голову и тушу кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен недалеко от Парижа, культурная ассоциация мусульман коммуны подала жалобу в полицию, сообщает газета Parisien со ссылкой представителя ассоциации Саида Джезри.
Как отмечается, Джезри в своей жалобе заявил, что, согласно материалам с камер видеонаблюдения, накануне ночью недалеко от мечети был припаркован автомобиль. Неизвестные задержались на несколько минут, чтобы повесить голову и тушу животного, а затем машина уехала.
"Утром 24 декабря охранник мечети на улице Галилея обнаружил мрачную находку во время обхода. Голова и часть туши кабана были подвешены на коле ворот в задней части религиозного здания", - сообщает газета в понедельник.
Согласно изданию, ассоциация осудила неизвестных, "движимых ненавистью", отметив, что из-за их действий прихожан ожидало "видение ужаса". В свою очередь, мэр коммуны Тома Шазаль заявил, что в Винье-сюр-Сен такие деяния никогда не совершались, выразив надежду, что злоумышленников найдут.
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