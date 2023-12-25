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Россия укрепит морскую мощь на стратегических направлениях, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2023
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17:07 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/flot-1917997351.html
Россия укрепит морскую мощь на стратегических направлениях, заявил Путин
Россия укрепит морскую мощь на стратегических направлениях, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2023
Россия укрепит морскую мощь на стратегических направлениях, заявил Путин
Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:07
2023-12-25T17:07
безопасность
владимир путин
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота. Он добавил, что уже в ближайшее время фрегат "Адмирал Головко" пополнит состав Северного флота, а малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" и морской тральщик "Лев Чернавин" будут нести службу на Балтийском флоте, защищая западные рубежи страны. "Хочу поздравить военных моряков, корабелов с сегодняшним событием, поблагодарить трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелать достойной службы на благо России. И, конечно, по старой флотской традиции желаю вам семь футов под килем", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Россия укрепит морскую мощь на стратегических направлениях, заявил Путин

Путин: РФ укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота.
Он добавил, что уже в ближайшее время фрегат "Адмирал Головко" пополнит состав Северного флота, а малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" и морской тральщик "Лев Чернавин" будут нести службу на Балтийском флоте, защищая западные рубежи страны.
"Хочу поздравить военных моряков, корабелов с сегодняшним событием, поблагодарить трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелать достойной службы на благо России. И, конечно, по старой флотской традиции желаю вам семь футов под килем", - добавил Путин.
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