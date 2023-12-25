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В Москве пройдет международный фестиваль "RT.Док: время героев" - РИА Новости, 25.12.2023
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Культура
 
20:51 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/festival-1918047080.html
В Москве пройдет международный фестиваль "RT.Док: время героев"
В Москве пройдет международный фестиваль "RT.Док: время героев" - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве пройдет международный фестиваль "RT.Док: время героев"
С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвящённый героям РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:51
2023-12-25T20:51
культура
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвящённый героям специальной военной операции, сообщили в пресс-службе смотра.Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За 2023 год он прошёл в семи городах России: Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. Также фестиваль поехал в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Кроме того, "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей.&quot;Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но проводя наш фестиваль &quot;RT.Док: Время героев&quot; убедились в том, что интерес к документалистике высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев. Второй фестиваль в Москве символично откроем в День Защитника Отечества — день, когда мы вспоминаем героев прошлого и чествуем наших защитников, героев нового времени&quot;, — поделилась генеральный продюсер &quot;RT.Док: Время героев&quot;, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" откроется в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23 февраля, в День защитника Отечества. В программу войдут порядка 20 документальных лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это фильмы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран. Состоятся встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.В рамках I Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" проходили не только кинопоказы, но и мероприятия деловой программы. Спикерами стали пранкеры Вован и Лексус, телеведущий, генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, актриса и общественный деятель Яна Поплавская, телеведущая, автор-документалист Анна Чапман, российский писатель, журналист Герман Садулаев, актёр театра и кино, резидент продюсерского центра Insight People Александр Мартынов, журналист, политолог Александр Казаков, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, радиоведущий, соучредитель литературной премии "ГЛАВКНИГА" Вячеслав Коновалов и другие.В разных городах на сцене выступили музыкальные друзья фестиваля — Сергей Галанин и группа "СерьГа", композитор-неоклассик Игорь Скворцов, Юлия Чичерина, рок-группа "Зверобой", певица Юта, всемирно известная скрипачка Марианна Васильева.
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РИА Новости
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москва, россия, что посмотреть , кино, новости культуры
Культура, Москва, Россия, что посмотреть , Кино, Новости культуры
В Москве пройдет международный фестиваль "RT.Док: время героев"

В Москве пройдет II международный фестиваль "RT.ДОК: ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
© RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвящённый героям специальной военной операции, сообщили в пресс-службе смотра.
Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За 2023 год он прошёл в семи городах России: Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде.
Также фестиваль поехал в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Кроме того, "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей.
«

"Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но проводя наш фестиваль "RT.Док: Время героев" убедились в том, что интерес к документалистике высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев. Второй фестиваль в Москве символично откроем в День Защитника Отечества — день, когда мы вспоминаем героев прошлого и чествуем наших защитников, героев нового времени", — поделилась генеральный продюсер "RT.Док: Время героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" откроется в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23 февраля, в День защитника Отечества. В программу войдут порядка 20 документальных лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры.
Это фильмы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран. Состоятся встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.
В рамках I Международного фестиваля "RT.Док: Время героев" проходили не только кинопоказы, но и мероприятия деловой программы. Спикерами стали пранкеры Вован и Лексус, телеведущий, генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников, актриса и общественный деятель Яна Поплавская, телеведущая, автор-документалист Анна Чапман, российский писатель, журналист Герман Садулаев, актёр театра и кино, резидент продюсерского центра Insight People Александр Мартынов, журналист, политолог Александр Казаков, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, радиоведущий, соучредитель литературной премии "ГЛАВКНИГА" Вячеслав Коновалов и другие.
В разных городах на сцене выступили музыкальные друзья фестиваля — Сергей Галанин и группа "СерьГа", композитор-неоклассик Игорь Скворцов, Юлия Чичерина, рок-группа "Зверобой", певица Юта, всемирно известная скрипачка Марианна Васильева.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"
11 ноября, 14:41
 
КультураМоскваРоссиячто посмотретьКиноНовости культуры
 
 
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