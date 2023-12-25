https://ria.ru/20231225/evrointegratsiya-1917925603.html

Молдавская оппозиция считает, что Санду узурпировала идею евроинтеграции

Молдавская оппозиция считает, что Санду узурпировала идею евроинтеграции - РИА Новости, 25.12.2023

Молдавская оппозиция считает, что Санду узурпировала идею евроинтеграции

Президент Молдавии Майя Санду вместе с правящей партией "Действие и солидарность" узурпировали идею евроинтеграции, отодвинув в сторону другие проевропейские... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:20

2023-12-25T13:20

2023-12-25T13:20

молдавия

в мире

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду вместе с правящей партией "Действие и солидарность" узурпировали идею евроинтеграции, отодвинув в сторону другие проевропейские политсилы, заявили в пресс-службе оппозиционной партии "Возрождение". В воскресенье в администрации главы государства заявили, что Санду намерена баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. "Сегодня Майя Санду и партия "Действие и солидарность" узурпировали не только власть в стране, но и идею европейской интеграции. Объявленный президентом референдум - не что иное, как пиар-акция правящего большинства. Как бы ни пытались другие партии примоститься к этой идее, перетянуть одеяло на себя у них не получится", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Оппозиция отмечает, что ценой такой евроинтеграции станут потеря суверенитета, высокие тарифы, бедность, деградация и разрыв отношений с стратегическими и историческими партнерами. "Реалии таковы, что, голосуя на референдуме за европейскую интеграцию, фактически избиратель голосует за партию "Действие и солидарность" и только усиливает позиции "желтого" режима", - подчеркнули в партии. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917767221.html

https://ria.ru/20231220/obvineniya-1916993673.html

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молдавия, в мире, майя санду