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Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени - РИА Новости, 25.12.2023
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11:09 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/elka_zhelaniy-1917876702.html
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени - РИА Новости, 25.12.2023
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире "Россия-24" пообещал исполнить желание десятилетнего Савелия из Тюменской области попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:09
2023-12-25T11:09
общество
россия
тюменская область
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире "Россия-24" пообещал исполнить желание десятилетнего Савелия из Тюменской области попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ в рамках акции "Елка желаний". Десятилетний Савелий из Тюменской области рассказал в письме, что мечтает попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ. "Савелий, твоя мечта сбудется, ты обязательно туда попадешь", - сказал министр. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
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россия
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общество, россия, тюменская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), елка желаний, новый год
Общество, Россия, Тюменская область, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Елка желаний, Новый год
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени

Министр природы поможет десятилетнему Савелию попасть в "Союзмультпарк"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосетители во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений "СоюзМультПарк"
Посетители во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посетители во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений "СоюзМультПарк" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире "Россия-24" пообещал исполнить желание десятилетнего Савелия из Тюменской области попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ в рамках акции "Елка желаний".
Десятилетний Савелий из Тюменской области рассказал в письме, что мечтает попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ.
«
"Савелий, твоя мечта сбудется, ты обязательно туда попадешь", - сказал министр.

"Союзмультпарк" - интерактивный павильон "Союзмультфильма", открывшийся на ВДНХ в феврале 2021 года.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
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ОбществоРоссияТюменская областьАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Елка желанийНовый год
 
 
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