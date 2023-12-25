https://ria.ru/20231225/elka_zhelaniy-1917876702.html

Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени

Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени - РИА Новости, 25.12.2023

Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени

Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире "Россия-24" пообещал исполнить желание десятилетнего Савелия из Тюменской области попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:09

2023-12-25T11:09

2023-12-25T11:09

общество

россия

тюменская область

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

елка желаний

новый год

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире "Россия-24" пообещал исполнить желание десятилетнего Савелия из Тюменской области попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ в рамках акции "Елка желаний". Десятилетний Савелий из Тюменской области рассказал в письме, что мечтает попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ. "Савелий, твоя мечта сбудется, ты обязательно туда попадешь", - сказал министр. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

россия

тюменская область

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Кирилл Волков

общество, россия, тюменская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), елка желаний, новый год