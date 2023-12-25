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Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени - РИА Новости, 25.12.2023
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире "Россия-24" пообещал исполнить желание десятилетнего Савелия из Тюменской области попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:09
2023-12-25T11:09
2023-12-25T11:09
общество
россия
тюменская область
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в эфире "Россия-24" пообещал исполнить желание десятилетнего Савелия из Тюменской области попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ в рамках акции "Елка желаний". Десятилетний Савелий из Тюменской области рассказал в письме, что мечтает попасть в "Союзмультпарк" на ВДНХ. "Савелий, твоя мечта сбудется, ты обязательно туда попадешь", - сказал министр. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, тюменская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), елка желаний, новый год
Общество, Россия, Тюменская область, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Елка желаний, Новый год
Глава Минприроды исполнит мечту десятилетнего Савелия из Тюмени
Министр природы поможет десятилетнему Савелию попасть в "Союзмультпарк"