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Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО - РИА Новости, 25.12.2023
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17:31 25.12.2023 (обновлено: 17:32 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/elka-1918003689.html
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики и в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:32
надежные люди
луганская народная республика
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УФА, 25 дек – РИА Новости. Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики и в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона. ﻿Удмуртия шефствует над Лутугинским районом ЛНР. "Из Удмуртии ушла машина с новогодним приветом в соцобъекты Лутугинского района ЛНР. Искусственные елочки от предпринимателя из Ижевска уже отправили подразделениям на передовой, теперь новогодние ели распределят между детскими домами, школами, детсадами и больницами Лутугинского района. В общей сложности отправлено 500 деревьев", - говорится в сообщении. В дополнение к новогодним елкам бойцам и ребятам из Лутугинского района отправили почтовые открытки с иллюстрациями от воспитанников детской школы искусств №7 Ижевска. Для печати большим тиражом выбрали 18 лучших рисунков. В доброй акции участвовали депутаты госсовета, предприятия, организации, школьники, добавили в пресс-службе. "Удмуртия регулярно отправляет помощь как бойцам СВО, так и жителям новых территорий, в том числе подшефной – Лутугинскому району, с которым регион сотрудничает более полугода. Сейчас при поддержке правительства мы хотим поздравить детей из Лутугино с Новым годом этими душевными открытками и елочками", - приводятся слова заместителя председателя постоянной комиссии госсовета республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Катрины Селезневой. Власти региона рассказали, что в Лутугино также отправили сладкие подарки, а также подарки для детей-участников всероссийской благотворительной акции "Елка желаний": ноутбук, планшеты и смартфоны.
https://ria.ru/20231225/podarki-1917932243.html
https://ria.ru/20231220/gruz-1916950530.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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луганская народная республика
Надежные люди, Луганская Народная Республика
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО

Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в Лутугинский район ЛНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Новогодняя елка. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 дек – РИА Новости. Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики и в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона.
﻿Удмуртия шефствует над Лутугинским районом ЛНР.
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"Из Удмуртии ушла машина с новогодним приветом в соцобъекты Лутугинского района ЛНР. Искусственные елочки от предпринимателя из Ижевска уже отправили подразделениям на передовой, теперь новогодние ели распределят между детскими домами, школами, детсадами и больницами Лутугинского района. В общей сложности отправлено 500 деревьев", - говорится в сообщении.
В дополнение к новогодним елкам бойцам и ребятам из Лутугинского района отправили почтовые открытки с иллюстрациями от воспитанников детской школы искусств №7 Ижевска. Для печати большим тиражом выбрали 18 лучших рисунков. В доброй акции участвовали депутаты госсовета, предприятия, организации, школьники, добавили в пресс-службе.
"Удмуртия регулярно отправляет помощь как бойцам СВО, так и жителям новых территорий, в том числе подшефной – Лутугинскому району, с которым регион сотрудничает более полугода. Сейчас при поддержке правительства мы хотим поздравить детей из Лутугино с Новым годом этими душевными открытками и елочками", - приводятся слова заместителя председателя постоянной комиссии госсовета республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Катрины Селезневой.
Власти региона рассказали, что в Лутугино также отправили сладкие подарки, а также подарки для детей-участников всероссийской благотворительной акции "Елка желаний": ноутбук, планшеты и смартфоны.
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Надежные людиЛуганская Народная Республика
 
 
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