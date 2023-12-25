https://ria.ru/20231225/elka-1918003689.html
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики и в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:32
надежные люди
луганская народная республика
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УФА, 25 дек – РИА Новости. Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики и в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона. Удмуртия шефствует над Лутугинским районом ЛНР. "Из Удмуртии ушла машина с новогодним приветом в соцобъекты Лутугинского района ЛНР. Искусственные елочки от предпринимателя из Ижевска уже отправили подразделениям на передовой, теперь новогодние ели распределят между детскими домами, школами, детсадами и больницами Лутугинского района. В общей сложности отправлено 500 деревьев", - говорится в сообщении. В дополнение к новогодним елкам бойцам и ребятам из Лутугинского района отправили почтовые открытки с иллюстрациями от воспитанников детской школы искусств №7 Ижевска. Для печати большим тиражом выбрали 18 лучших рисунков. В доброй акции участвовали депутаты госсовета, предприятия, организации, школьники, добавили в пресс-службе. "Удмуртия регулярно отправляет помощь как бойцам СВО, так и жителям новых территорий, в том числе подшефной – Лутугинскому району, с которым регион сотрудничает более полугода. Сейчас при поддержке правительства мы хотим поздравить детей из Лутугино с Новым годом этими душевными открытками и елочками", - приводятся слова заместителя председателя постоянной комиссии госсовета республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Катрины Селезневой. Власти региона рассказали, что в Лутугино также отправили сладкие подарки, а также подарки для детей-участников всероссийской благотворительной акции "Елка желаний": ноутбук, планшеты и смартфоны.
https://ria.ru/20231225/podarki-1917932243.html
https://ria.ru/20231220/gruz-1916950530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Надежные люди, Луганская Народная Республика
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в Лутугинский район ЛНР
УФА, 25 дек – РИА Новости. Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики и в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона.
Удмуртия шефствует над Лутугинским районом ЛНР.
Сочинские школьники передали сто коробок с подарками бойцам СВО
"Из Удмуртии ушла машина с новогодним приветом в соцобъекты Лутугинского района ЛНР. Искусственные елочки от предпринимателя из Ижевска
уже отправили подразделениям на передовой, теперь новогодние ели распределят между детскими домами, школами, детсадами и больницами Лутугинского района. В общей сложности отправлено 500 деревьев", - говорится в сообщении.
В дополнение к новогодним елкам бойцам и ребятам из Лутугинского района отправили почтовые открытки с иллюстрациями от воспитанников детской школы искусств №7 Ижевска. Для печати большим тиражом выбрали 18 лучших рисунков. В доброй акции участвовали депутаты госсовета, предприятия, организации, школьники, добавили в пресс-службе.
"Удмуртия регулярно отправляет помощь как бойцам СВО, так и жителям новых территорий, в том числе подшефной – Лутугинскому району, с которым регион сотрудничает более полугода. Сейчас при поддержке правительства мы хотим поздравить детей из Лутугино с Новым годом этими душевными открытками и елочками", - приводятся слова заместителя председателя постоянной комиссии госсовета республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Катрины Селезневой.
Власти региона рассказали, что в Лутугино также отправили сладкие подарки, а также подарки для детей-участников всероссийской благотворительной акции "Елка желаний": ноутбук, планшеты и смартфоны.
Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья