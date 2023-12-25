https://ria.ru/20231225/egipet-1917826177.html

Египет представил план урегулирования конфликта в Газе, сообщили СМИ

Египет представил план урегулирования конфликта в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.12.2023

Египет представил план урегулирования конфликта в Газе, сообщили СМИ

Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T02:02

2023-12-25T02:02

2023-12-25T02:02

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палестина

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов, сообщает телеканал Asharq со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал отмечает, что выполнение трех этапов инициативы, предложенной Египтом, должно привести к прекращению огня между Израилем и палестинскими группировками. "Каир представил ХАМАС и Израилю документ о заключении сделки по обмену пленных... ХАМАС подчеркнуло необходимость перемирия перед переговорами и пообещало проконсультироваться с бригадами "Аль-Кассам" (военное крыло движения - ред.) по поводу египетской инициативы", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщает Asharq, инициатива Египта состоит из трех этапов, первый из которых включает в себя гуманитарное перемирие сроком на две недели, которое может быть продлено еще на две недели. В течение первого этапа ХАМАС должен освободить 40 израильских пленных женщин, детей и пожилых мужчин. Предполагается, что в ответ Израиль освободит 120 палестинских заключенных тех же категорий, перемирие также предусматривает поставки продовольствия, медицинской помощи и топлива в сектор Газа. В рамках второго этапа египетской инициативы в секторе Газа должно быть сформировано правительство технократов, которое будет курировать вопросы гуманитарной помощи, процесс восстановления анклава и подготовку всеобщих президентских выборов в Палестине. Как отмечает телеканал, последний этап предусматривает полное и всеобъемлющее прекращение огня, а также сделку по освобождению всех пленных израильских солдат. В ходе этого этапа будет определено и количество палестинских заключенных, которых освободит Израиль. Также третий этап включает вывод израильских войск из городов сектора Газа и предоставление беженцам возможности вернуться в свои дома в анклаве. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231225/khusity-1917821716.html

https://ria.ru/20231224/gaza-1917818816.html

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в мире, израиль, египет, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа