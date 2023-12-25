Рейтинг@Mail.ru
В ДТП под Пермью погибли четыре человека - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 25.12.2023 (обновлено: 08:40 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/dtp-1917839809.html
В ДТП под Пермью погибли четыре человека
В ДТП под Пермью погибли четыре человека - РИА Новости, 25.12.2023
В ДТП под Пермью погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:29
2023-12-25T08:40
происшествия
авто
пермь
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.По данным ведомства, утром 25 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с грузовиком Volvo."На месте ДТП погибли водитель "Рено" и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка... На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.Уточняется, что в автоаварии также пострадали двое людей, находившихся в легковушке: женщина и 16-летний подросток. Мальчику сейчас оказывают помощь медики, а пассажирка скончалась в больнице.Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха - минус четыре градуса.
https://ria.ru/20231223/dtp-1917688186.html
https://ria.ru/20231224/dtp-1917780967.html
пермь
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, пермь, пермский край, россия
Происшествия, Авто, Пермь, Пермский край, Россия
В ДТП под Пермью погибли четыре человека

В Пермском крае легковушка врезалась в грузовик, погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.
По данным ведомства, утром 25 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с грузовиком Volvo.
ДТП на 5 км автодороги Уфа-Чишмы - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Под Уфой в ДТП с автобусом погиб один человек, четверо пострадали
23 декабря, 19:22
"На месте ДТП погибли водитель "Рено" и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка... На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в автоаварии также пострадали двое людей, находившихся в легковушке: женщина и 16-летний подросток. Мальчику сейчас оказывают помощь медики, а пассажирка скончалась в больнице.
Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха - минус четыре градуса.
ДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
В МВД раскрыли подробности ДТП с иномаркой и автобусом в Рыбинске
Вчера, 17:28
 
ПроисшествияАвтоПермьПермский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала