https://ria.ru/20231225/dtp-1917839809.html
В ДТП под Пермью погибли четыре человека
В ДТП под Пермью погибли четыре человека - РИА Новости, 25.12.2023
В ДТП под Пермью погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T07:29
2023-12-25T07:29
2023-12-25T08:40
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ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.По данным ведомства, утром 25 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с грузовиком Volvo."На месте ДТП погибли водитель "Рено" и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка... На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.Уточняется, что в автоаварии также пострадали двое людей, находившихся в легковушке: женщина и 16-летний подросток. Мальчику сейчас оказывают помощь медики, а пассажирка скончалась в больнице.Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха - минус четыре градуса.
https://ria.ru/20231223/dtp-1917688186.html
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происшествия, авто, пермь, пермский край, россия
Происшествия, Авто, Пермь, Пермский край, Россия
В ДТП под Пермью погибли четыре человека
В Пермском крае легковушка врезалась в грузовик, погибли четыре человека
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.
По данным ведомства, утром 25 декабря на трассе Пермь
- Екатеринбург
автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с грузовиком Volvo.
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"На месте ДТП погибли водитель "Рено" и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка... На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в автоаварии также пострадали двое людей, находившихся в легковушке: женщина и 16-летний подросток. Мальчику сейчас оказывают помощь медики, а пассажирка скончалась в больнице.
Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха - минус четыре градуса.
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