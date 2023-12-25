https://ria.ru/20231225/dtp-1917839809.html

В ДТП под Пермью погибли четыре человека

В ДТП под Пермью погибли четыре человека - РИА Новости, 25.12.2023

В ДТП под Пермью погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:29

2023-12-25T07:29

2023-12-25T08:40

происшествия

авто

пермь

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ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.По данным ведомства, утром 25 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург автомобиль Renault Logan занесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с грузовиком Volvo."На месте ДТП погибли водитель "Рено" и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка... На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.Уточняется, что в автоаварии также пострадали двое людей, находившихся в легковушке: женщина и 16-летний подросток. Мальчику сейчас оказывают помощь медики, а пассажирка скончалась в больнице.Сейчас в Перми идет снег, температура воздуха - минус четыре градуса.

https://ria.ru/20231223/dtp-1917688186.html

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происшествия, авто, пермь, пермский край, россия