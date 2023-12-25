https://ria.ru/20231225/drony-1918003211.html
Частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники
Частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники - РИА Новости, 25.12.2023
Частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:31
2023-12-25T17:50
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от незаконного вмешательства с помощью беспилотных аппаратов. Он предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно, в том числе, как посредством повреждения или уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления. Сейчас законодательство позволяет уничтожать беспилотники только сотрудникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, не имеет законного права противодействовать такой технике. При этом с началом СВО объекты ТЭК не раз подвергались атакам, чаще всего - именно с беспилотников, отмечал Турчак: только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. По его словам, новый закон исправит эту ситуацию. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20231223/dron-1917656968.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники
Путин подписал закон, разрешающий частной охране объектов ТЭК уничтожать дроны
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. Документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от незаконного вмешательства с помощью беспилотных аппаратов.
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Он предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно, в том числе, как посредством повреждения или уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.
Сейчас законодательство позволяет уничтожать беспилотники только сотрудникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, не имеет законного права противодействовать такой технике. При этом с началом СВО объекты ТЭК не раз подвергались атакам, чаще всего - именно с беспилотников, отмечал Турчак: только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни.
По его словам, новый закон исправит эту ситуацию. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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