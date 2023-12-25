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У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ - РИА Новости, 25.12.2023
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20:37 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/deti-1918045501.html
У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ
У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ - РИА Новости, 25.12.2023
У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ
Грипп и ОРВИ выявили уже у 105 из 124 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, в областной инфекционной больнице в Саратове остаются 97 детей, остальных домой... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:37
2023-12-25T20:37
роман бусаргин
тюмень
саратовская область
адлер
здоровье - общество
общество
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САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Грипп и ОРВИ выявили уже у 105 из 124 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, в областной инфекционной больнице в Саратове остаются 97 детей, остальных домой забрали родители, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла "скорая", но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным минздрава ЛНР на воскресенье, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 39 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 38 детей и 10 сопровождающих здоровы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнял, что утром в понедельник в больнице Саратова оставались 102 ребенка, про сопровождающих он не упомянул. "На сегодня ситуация с детьми из Краснодонского района по информации, полученной от минздрава Саратовской области: всего передано законным представителям 27 детей, из них 15 детей с гриппом А, девять детей с ОРЗ и трое здоровых... Из числа находящихся 97 детей в Саратовской области заболевших - 81, из них у 46 детей выставлен диагноз грипп А, у 35 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное", - написала Пащенко. Она отметила, что все выписанные из больницы получают рекомендации по дальнейшему наблюдению и по прибытии домой переходят под наблюдение педиатров Краснодонского района. "Двадцать один ребенок уже дома. Все осмотрены педиатром. По информации главного врача Краснодонского района, все в удовлетворительном состоянии", - уточнила министр.
https://ria.ru/20231219/zabolevaemost-1916689329.html
https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html
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роман бусаргин, тюмень, саратовская область, адлер, здоровье - общество, общество
Роман Бусаргин, Тюмень, Саратовская область, Адлер, Здоровье - Общество, Общество
У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ

Минздрав ЛНР: у 105 из 124 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ

© iStock.com / VILeviБольничная койка
Больничная койка - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / VILevi
Больничная койка. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Грипп и ОРВИ выявили уже у 105 из 124 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, в областной инфекционной больнице в Саратове остаются 97 детей, остальных домой забрали родители, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.
Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла "скорая", но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове.
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По данным минздрава ЛНР на воскресенье, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 39 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 38 детей и 10 сопровождающих здоровы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнял, что утром в понедельник в больнице Саратова оставались 102 ребенка, про сопровождающих он не упомянул.
"На сегодня ситуация с детьми из Краснодонского района по информации, полученной от минздрава Саратовской области: всего передано законным представителям 27 детей, из них 15 детей с гриппом А, девять детей с ОРЗ и трое здоровых... Из числа находящихся 97 детей в Саратовской области заболевших - 81, из них у 46 детей выставлен диагноз грипп А, у 35 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное", - написала Пащенко.
Она отметила, что все выписанные из больницы получают рекомендации по дальнейшему наблюдению и по прибытии домой переходят под наблюдение педиатров Краснодонского района.
"Двадцать один ребенок уже дома. Все осмотрены педиатром. По информации главного врача Краснодонского района, все в удовлетворительном состоянии", - уточнила министр.
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