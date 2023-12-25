https://ria.ru/20231225/deti-1917936215.html

Еще девять детей из поезда Тюмень — Адлер выписали из больницы

Еще девять детей из поезда Тюмень — Адлер выписали из больницы - РИА Новости, 25.12.2023

Еще девять детей из поезда Тюмень — Адлер выписали из больницы

Еще девять детей из ЛНР, следовавший в поезде Тюмень - Адлер, выписаны из областной инфекционной больницы в Саратове, в лечебном учреждении остаются 102... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:02

2023-12-25T14:02

2023-12-25T14:02

здоровье - общество

саратов

тюмень

луганская народная республика

роман бусаргин

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САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Еще девять детей из ЛНР, следовавший в поезде Тюмень - Адлер, выписаны из областной инфекционной больницы в Саратове, в лечебном учреждении остаются 102 ребенка, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда была вызвана скорая помощь "Скорая" прибыла на станцию незамедлительно, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 39 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 38 детей и 10 сопровождающих здоровы. В больнице Саратова в воскресенье оставались 11 сопровождающих и 111 детей, остальных ребят забрали домой родители. "По словам врачей, многие чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Часть детей уже забрали родители. Такая возможность есть, медики в этом случае выдают все рекомендации по дальнейшему наблюдению. На данный момент в больнице остаются 102 ребенка. Грипп подтвержден у 49 из них, еще 36 детей - ОРВИ. Все круглосуточно получают необходимую помощь. В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома", - написал Бусаргин.

https://ria.ru/20231221/delo-1917160976.html

саратов

тюмень

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, саратов, тюмень, луганская народная республика, роман бусаргин