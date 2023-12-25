Еще девять детей из поезда Тюмень — Адлер выписали из больницы
Бусаргин: из больницы в Саратове выписали еще 9 детей из поезда Тюмень — Адлер
© iStock.com / Andrey ZhuravlevКоридор в больнице
© iStock.com / Andrey Zhuravlev
Коридор в больнице. Архивное фото
САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Еще девять детей из ЛНР, следовавший в поезде Тюмень - Адлер, выписаны из областной инфекционной больницы в Саратове, в лечебном учреждении остаются 102 ребенка, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда была вызвана скорая помощь
"Скорая" прибыла на станцию незамедлительно, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове.
По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 39 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 38 детей и 10 сопровождающих здоровы. В больнице Саратова в воскресенье оставались 11 сопровождающих и 111 детей, остальных ребят забрали домой родители.
"По словам врачей, многие чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Часть детей уже забрали родители. Такая возможность есть, медики в этом случае выдают все рекомендации по дальнейшему наблюдению. На данный момент в больнице остаются 102 ребенка. Грипп подтвержден у 49 из них, еще 36 детей - ОРВИ. Все круглосуточно получают необходимую помощь. В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома", - написал Бусаргин.