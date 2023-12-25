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Украинского депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО - РИА Новости, 25.12.2023
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21:31 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/deputat-1918051994.html
Украинского депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО
Украинского депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО - РИА Новости, 25.12.2023
Украинского депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО
Офис генпрокурора Украины сообщил, что депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам лишения свободы за прошлогодние разговоры со знакомыми, в которых РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:31
2023-12-25T21:31
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам лишения свободы за прошлогодние разговоры со знакомыми, в которых он якобы поддерживал российскую военную спецоперацию на территории страны. "При публичном обвинении прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что депутат входил в состав фракции от ныне запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины. В ведомстве не называют имени парламентария, по данным украинских СМИ речь идет об Александре Замирайло. Из сообщения следует, что прокуроры в суде доказал его "пророссийские нарративы и взгляды" в разговорах с близкими родственниками и знакомыми, в которых он поддерживал СВО на территории Украины. Как сообщала в августе СБУ, Замирайло был задержан и по решению суда помещен под стражу.
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
Украинского депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО

Украинского депутата Черкасского горсовета осудили на пять лет за поддержку СВО

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам лишения свободы за прошлогодние разговоры со знакомыми, в которых он якобы поддерживал российскую военную спецоперацию на территории страны.
"При публичном обвинении прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что депутат входил в состав фракции от ныне запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины. В ведомстве не называют имени парламентария, по данным украинских СМИ речь идет об Александре Замирайло. Из сообщения следует, что прокуроры в суде доказал его "пророссийские нарративы и взгляды" в разговорах с близкими родственниками и знакомыми, в которых он поддерживал СВО на территории Украины.
Как сообщала в августе СБУ, Замирайло был задержан и по решению суда помещен под стражу.
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