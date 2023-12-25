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Медведев высказался о декларации ЕС по гарантиям Украине - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 25.12.2023 (обновлено: 10:01 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/deklaratsiya-1917854195.html
Медведев высказался о декларации ЕС по гарантиям Украине
Медведев высказался о декларации ЕС по гарантиям Украине - РИА Новости, 25.12.2023
Медведев высказался о декларации ЕС по гарантиям Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева, но отметил, что вытекающие из нее двусторонние... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:42
2023-12-25T10:01
украина
евросоюз
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева, но отметил, что вытекающие из нее двусторонние соглашения могут привести к созданию военной базы на территории Украины и неизбежному удару РФ по ней. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация – всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота", - написал он.Однако, как отметил Медведев, из декларации вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности."Это посерьезнее. Двусторонних соглашений для производства вооружений, подготовки военнослужащих, финансирования отдельных военных программ и теоретически много чего другого важного для неонацистов в Киеве. Вплоть до того, что какая-нибудь безумная страна (типа выродившейся за столетия Британии, ведомой белобрысыми фриками типа Джонсона) решит создать военную базу на Украине и, по сути, принять на себя защиту её пределов", - считает Медведев.По его словам, таким образом выстраивается модель: "в НАТО вас не возьмём, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте"."И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" - рассуждает зампред Совбеза РФ.Удар по любой военной базе, как написал Медведев, является основанием для применения статьи 6 этого договора ("вооружённое нападение… на вооружённые силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон"). А ответ, по словам Медведева, не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статьи 5 договора."Ответ заключается в "оказании помощи" в виде немедленного осуществления "такого индивидуального или совместного действия, которое (сторона или стороны) сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы". То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну - владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооружённым путём, а можно иначе", - написал он.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231219/garant-1916716054.html
https://ria.ru/20231225/ep-1917823522.html
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украина, евросоюз, в мире, дмитрий медведев
Украина, Евросоюз, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев
Медведев высказался о декларации ЕС по гарантиям Украине

Медведев назвал декларацию ЕС по гарантиям Украине филькиной грамотой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева, но отметил, что вытекающие из нее двусторонние соглашения могут привести к созданию военной базы на территории Украины и неизбежному удару РФ по ней. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«
"Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация – всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота", - написал он.
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Однако, как отметил Медведев, из декларации вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности.
«
"Это посерьезнее. Двусторонних соглашений для производства вооружений, подготовки военнослужащих, финансирования отдельных военных программ и теоретически много чего другого важного для неонацистов в Киеве. Вплоть до того, что какая-нибудь безумная страна (типа выродившейся за столетия Британии, ведомой белобрысыми фриками типа Джонсона) решит создать военную базу на Украине и, по сути, принять на себя защиту её пределов", - считает Медведев.
По его словам, таким образом выстраивается модель: "в НАТО вас не возьмём, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте".
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"И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" - рассуждает зампред Совбеза РФ.
Удар по любой военной базе, как написал Медведев, является основанием для применения статьи 6 этого договора ("вооружённое нападение… на вооружённые силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон"). А ответ, по словам Медведева, не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статьи 5 договора.
"Ответ заключается в "оказании помощи" в виде немедленного осуществления "такого индивидуального или совместного действия, которое (сторона или стороны) сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы". То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну - владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооружённым путём, а можно иначе", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзВ миреДмитрий Медведев
 
 
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