https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html

Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту

Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту - РИА Новости, 25.12.2023

Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту

Приемные отделения 20 больниц Москвы в следующем году заработают по новому стандарту экстренной медицинской помощи, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:57

2023-12-25T10:57

2023-12-25T10:57

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Приемные отделения 20 больниц Москвы в следующем году заработают по новому стандарту экстренной медицинской помощи, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что было принято решение отремонтировать приемные отделения некоторых больниц Москвы, куда жители попадают по скорой помощи, чтобы они соответствовали новому стандарту оказания экстренной медицинской помощи. "Чтобы обеспечить равное качество помощи всем москвичам, мы приняли решение о капитальном ремонте приемных отделений этих больниц. И уже со следующего года 20 крупнейших московских клиник, которые в первую очередь принимают пациентов по "скорой", будут работать по этому единому стандарту. А, значит, в какую бы больницу москвич ни попал, он получит везде одинаково высокий уровень медицинской помощи. Мне кажется, это для каждого очень важно", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20231225/zdravookhranenie-1917863254.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анастасия ракова , здоровье - общество