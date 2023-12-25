https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html
Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту
Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту - РИА Новости, 25.12.2023
Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту
Приемные отделения 20 больниц Москвы в следующем году заработают по новому стандарту экстренной медицинской помощи, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:57
2023-12-25T10:57
2023-12-25T10:57
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Приемные отделения 20 больниц Москвы в следующем году заработают по новому стандарту экстренной медицинской помощи, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что было принято решение отремонтировать приемные отделения некоторых больниц Москвы, куда жители попадают по скорой помощи, чтобы они соответствовали новому стандарту оказания экстренной медицинской помощи. "Чтобы обеспечить равное качество помощи всем москвичам, мы приняли решение о капитальном ремонте приемных отделений этих больниц. И уже со следующего года 20 крупнейших московских клиник, которые в первую очередь принимают пациентов по "скорой", будут работать по этому единому стандарту. А, значит, в какую бы больницу москвич ни попал, он получит везде одинаково высокий уровень медицинской помощи. Мне кажется, это для каждого очень важно", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20231225/zdravookhranenie-1917863254.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту
Ракова: приемные отделения 20 больниц Москвы заработают по новому стандарту
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Приемные отделения 20 больниц Москвы в следующем году заработают по новому стандарту экстренной медицинской помощи, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что было принято решение отремонтировать приемные отделения некоторых больниц Москвы, куда жители попадают по скорой помощи, чтобы они соответствовали новому стандарту оказания экстренной медицинской помощи.
"Чтобы обеспечить равное качество помощи всем москвичам, мы приняли решение о капитальном ремонте приемных отделений этих больниц. И уже со следующего года 20 крупнейших московских клиник, которые в первую очередь принимают пациентов по "скорой", будут работать по этому единому стандарту. А, значит, в какую бы больницу москвич ни попал, он получит везде одинаково высокий уровень медицинской помощи. Мне кажется, это для каждого очень важно", - рассказала Ракова.
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