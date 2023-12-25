https://ria.ru/20231225/blinovskaya-1917945767.html

Адвокат Блиновской ответила на обвинения в вечеринке при домашнем аресте

Адвокат Блиновской ответила на обвинения в вечеринке при домашнем аресте - РИА Новости, 25.12.2023

Адвокат Блиновской ответила на обвинения в вечеринке при домашнем аресте

Защите обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Елены Блиновской неизвестно о том, что в ее коттедже прошла предновогодняя вечеринка, но... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:48

2023-12-25T14:48

2023-12-25T17:24

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Защите обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Елены Блиновской неизвестно о том, что в ее коттедже прошла предновогодняя вечеринка, но проводить такие встречи под домашним арестом законно, заявила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. Так она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о вечеринке у Блиновской. Некоторые гости выложили фотографии с праздника в социальные сети. "Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее (Блиновской. — Прим. ред.) нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет", — сказала Сальникова.В середине ноября суд оставил блогершу под домашним арестом до января. Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, в 2019-2021 годах блогерша не уплатила налоги на 918 миллионов рублей.Кроме того, она легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм мужа и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021-го.Сейчас Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября. Фигурантом дела стал и ее муж Алексей, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html

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происшествия, россия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), новости шоу-бизнеса