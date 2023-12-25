https://ria.ru/20231225/bezhentsy-1917967199.html

СМИ: украинцев в Великобритании все чаще обманывают с визами

СМИ: украинцев в Великобритании все чаще обманывают с визами - РИА Новости, 25.12.2023

СМИ: украинцев в Великобритании все чаще обманывают с визами

Благотворительные организации заявляют, что беженцы с Украины, приезжающие в Великобританию, все чаще становятся жертвами "изощренного" мошенничества с... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:56

2023-12-25T15:56

2023-12-25T15:56

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Благотворительные организации заявляют, что беженцы с Украины, приезжающие в Великобританию, все чаще становятся жертвами "изощренного" мошенничества с поддельными визами и обманом в вопросе предоставления жилья по программе помощи семьям с Украины, сообщает британская газета Independent. "Благотворительные организации сообщили Independent, что сталкиваются со все возрастающим количеством случаев, когда украинских граждан обманом заставляют платить сотни фунтов стерлингов за письма с разрешением на въезд в Соединенное Королевство и поддельные британские визы", - пишет газета. По информации Independent, министерство внутренних дел Великобритании работает над установлением случаев мошенничества и их предотвращением. Поддельные визы "невозможно опознать", поэтому сотрудники авиакомпаний допускают их владельцев на борт, однако службы таможенного контроля сообщают прибывшим, что их документы недействительны, пишет газета, ссылаясь на организацию Settled. Издание уточняет также с ссылкой на Settled, что организация на данный момент обрабатывает "от одного до пяти подобных случаев каждую неделю". "Я была уверена, что (мои спонсоры) ждут меня в Англии <…> Но когда я прибыла в аэропорт "Станстед", я узнала, что мое письмо из МВД - подделка. Офицер поставил в мой паспорт печать с временной визой и сказал обращаться в местные органы власти <…> сказали, что такой спонсор у них не зарегистрирован", - приводит газета слова украинской беженки по имени Мария. Отмечается, что по временным документам у украинских беженцев нет возможности работать в стране, учиться, претендовать на получение пособия или обращаться к врачу. Кроме того, некоторые мошенники предлагают украинским гражданам въезжать в Великобританию через Дублин в тех случаях, когда беженцы не осознают, что Ирландия не является частью Великобритании. В середине декабря британское правительство сообщало, что Великобритания выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, при этом на 11 декабря в Великобританию уже прибыли 195 тысяч держателей британских виз с Украины, разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек. Великобритания облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917580079.html

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, ирландия, ситуация в днр и лнр