https://ria.ru/20231225/belorussiya-1917938211.html

Совбез Белоруссии рассказал, как против республики ведут гибридную войну

Совбез Белоруссии рассказал, как против республики ведут гибридную войну - РИА Новости, 25.12.2023

Совбез Белоруссии рассказал, как против республики ведут гибридную войну

Против Белоруссии идет гибридная война, экстремисты и террористы пытаются дестабилизировать обстановку в республике, заявил государственный секретарь Совета... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:10

2023-12-25T14:10

2023-12-25T15:11

в мире

белоруссия

александр вольфович

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МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Против Белоруссии идет гибридная война, экстремисты и террористы пытаются дестабилизировать обстановку в республике, заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. "Сегодня геополитическая обстановка в мире не стала проще... Против нашей страны развязана гибридная война, экстремисты, террористы пытаются дестабилизировать обстановку на территории нашей страны, перечеркнуть нашу историческую память, фальсифицировать события Великой Отечественной войны, войны в Афганистане. Но нашу память не перечеркнуть", - приводит госагентство Белта слова Вольфовича, которые он произнес в Новополоцке на открытии памятного знака в честь погибших в 1979 году под Кабулом экипажа самолета Ил-76 с десантниками на борту. По его словам, в Белоруссии будут помнить героически погибших воинов и пилотов, брать с них пример и на их подвигах учить молодое поколение. "Ведь пока мы приводим молодежь к таким памятникам, пока на нашей земле, в отличие от демократической Европы, памятники открываются, а не разрушаются, мы непобедимы", - отметил госсекретарь Совета безопасности.

https://ria.ru/20231206/sovbez-1914124232.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр вольфович