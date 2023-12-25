Совбез Белоруссии рассказал, как против республики ведут гибридную войну
Совбез: экстремисты и террористы пытаются раскачать обстановку в Белоруссии
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Прохожие на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Против Белоруссии идет гибридная война, экстремисты и террористы пытаются дестабилизировать обстановку в республике, заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
"Сегодня геополитическая обстановка в мире не стала проще... Против нашей страны развязана гибридная война, экстремисты, террористы пытаются дестабилизировать обстановку на территории нашей страны, перечеркнуть нашу историческую память, фальсифицировать события Великой Отечественной войны, войны в Афганистане. Но нашу память не перечеркнуть", - приводит госагентство Белта слова Вольфовича, которые он произнес в Новополоцке на открытии памятного знака в честь погибших в 1979 году под Кабулом экипажа самолета Ил-76 с десантниками на борту.
По его словам, в Белоруссии будут помнить героически погибших воинов и пилотов, брать с них пример и на их подвигах учить молодое поколение. "Ведь пока мы приводим молодежь к таким памятникам, пока на нашей земле, в отличие от демократической Европы, памятники открываются, а не разрушаются, мы непобедимы", - отметил госсекретарь Совета безопасности.
Военно-транспортный самолет Ил-76 с бортовым номером 86036 вылетел из Ташкента на афганскую авиабазу Баграм 25 декабря 1979 года, в первый день ввода советских войск в Афганистан. Вечером того же дня, после промежуточной посадки в Мары, самолет разбился в результате ошибки экипажа, врезавшись в скалу на подлете к пункту назначения. На борту помимо 10 членов экипажа находились 37 военнослужащих из 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Витебске. Все они погибли. Это была первая потеря советских ВВС за 10 лет афганской кампании.