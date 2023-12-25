https://ria.ru/20231225/belgrad-1917918704.html

Вучич проинформировал российского посла о беспорядках в Белграде

Вучич проинформировал российского посла о беспорядках в Белграде - РИА Новости, 25.12.2023

Вучич проинформировал российского посла о беспорядках в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:03

2023-12-25T13:03

2023-12-25T13:14

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проинформировал посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко о беспорядках в сербской столице и пообещал сохранить безопасность граждан и Сербии, о чем сообщил в соцсетях.Премьер Сербии Ана Брнабич в свете протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.Президент Сербии и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом. Вучич принял Боцан-Харченко в своей резиденции на расстоянии около 200 метров от скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, где накануне произошли беспорядки. Встреча с главой государства прошла за закрытыми дверями."Проинформировал посла Боцан-Харченко о ночных беспорядках в Белграде и повторил, что сделаем все, чтобы сохранить безопасность граждан и нашу Сербию. Мы обменялись мнениями и о двусторонних отношениях, ситуации в регионе и об актуальных политическим событиях", - написал Вучич в соцсетях и добавил, что пожелал тому, чтобы оба народа встретили праздники и Новый год в мире и процветании. По данным президента Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231225/belgrad-1917829734.html

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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Кирилл Волков

в мире, белград (город), россия, беспорядки в белграде, сербия, александр вучич